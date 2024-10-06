港大計劃篩查出約1600名骨質疏鬆症高風險人士　 (15:25)

港大藥理及藥劑學系聯同20多個跨專科醫學組織及社福機構，於今年推行大型「積骨防鬆 COSA 骨質疏鬆社區篩查計劃」，利用由學系研發、專為華人而設的骨質疏鬆篩查問卷(COSA)進行篩查，受訪者需要回答性別、體重、年齡及骨折史，從而分析出個人患上骨質疏鬆症的風險程度，準確度達74%至94%。截止今年8月，計劃為逾5000名合50歲或以上長者進行篩檢，為響應每年10月20日世界骨質疏鬆日，今日(6日)亦於青松觀即場為逾1020名60歲以上的本地⾧者，以COSA進行骨質疏鬆症篩查。

另外，調查發現，只有24%受訪人士知道骨質疏鬆症不具病徵、49%受訪者誤以為膝痛是骨質疏鬆症的徵狀之一；只有22%受訪者曾接受骨質密度檢查。張正龍認為，調查結果反映香港長者對骨質疏鬆症的認知不足，甚少人定期進行骨質密度檢查。他建議加強有關骨質疏鬆症及脆性骨折的公眾教育，亦應廣泛使用COSA作為骨質疏鬆症評估，並強化長者中心、地區康健中心及社區藥房的角色，讓相關患者持續得到長期護理及跟進。