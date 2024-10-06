今年首9個月逾2.3萬人被拒入境香港　郭俊峯稱大部分來港目的有可疑 (11:16)

郭俊峯於商台《政好星期天》表示，香港非常歡迎真正的旅客，當局有「監察名單」，不容許或影響香港治安及入境風險較高人士來港，有關人士如有需要可按處方申證簽證，若來港目的無可疑則會獲批來港。他指，香港居民不受預報系統影響，基本上亦不會被列入監察名單內。

截至昨日 逾98萬人次內地旅客入境香港

另外，十一國慶黃金周已踏入第6天，郭俊峯指，10月1日至5日共有逾98萬人次內地訪客入境，比去年同期升35%，當中10月1日入境人次逾22萬人，較去年國慶日的17.7萬增加。他形容口岸運作暢順，各旅遊景點亦非常熱鬧，證明政府及各界團體舉辦的活動受歡迎及有吸引力。郭俊峯估計，今年底出入境人次有機會回復至疫前的3億水平。

非中國籍的香港永久居民今年7月起可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，申請人要先向入境處申請《〈索取資料申請〉通知書》作證明。郭俊峯稱，截至今年9月，入境處已接獲6.1萬份相關申請。至於各項搶人才計劃，他指截至9月底已有10萬宗高才通申請，當中8.1萬宗獲批；其餘各項人才計劃則共24萬宗獲批，有30萬申請人及其家屬已來港。