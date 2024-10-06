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陳茂波料市况改善利企業上市　引進辦新一批重點企業將涵「領域龍頭」 (11:05)

恆指近期反彈至約兩年半高位，財政司長陳茂波認為，整體市場氣氛顯著改善，相信有助推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業。他提及引進重點企業辦公室下月將公布新一批重點企業名單，涉及十多家企業，當中超過一半來自人工智能和大數據範疇，分別來自內地、美國和歐洲等地，並稱當中有企業屬「領域中的龍頭」。

陳茂波發表網誌指，近期多項因素都有利市場未來反覆向好，包括內地多項挺經濟措施、市場認為美國減息周期已經啟動，加上本港及內地市場估值非常吸引，令投資者對後市審慎樂觀，有助推動不少公司加快在港上市的進程，料將促成更多企業在港落戶，認為反映特區政府過去努力提升市場競爭力的工作漸見成效，相信活躍的資本市場有助資金有效配置，包括將資金導向科技、產業及商業模式創新。

陳茂波又舉例稱，近日有一家引進辦跟進的科技企業承租8000平方呎甲級商廈樓面作為國際業務總部，預期隨著更多企業落戶香港或擴大在港營運，有助提振對寫字樓樓面及其他專業配套服務的需求。陳茂波亦會於月底率領一個包括金融界和創科界的代表團前往中東，向當地推介香港，認為進一步深化香港與海灣阿拉伯國家交流合作，將為兩地投資者和企業帶來更多互惠互利的商機。

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