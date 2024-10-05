橫頭磡邨天花滲水剝落多年 房署：無滲水 剝落屬自然損耗 住戶自行維修 (18:38)

房署今日（5日）回覆稱，屋邨辦事處最近無收到相關住戶求助，署方昨日（4日）已派員到單位現場視察，確定部分天花油漆或批盪有剝落現象，但暫未發現有漏水或混凝土剝落。署方指，屋邨辦事處職員已向住戶解釋部分天花油漆或批盪剝落與滲水無關，屬自然損耗，需由住戶自行安排修補，並引述住戶指對此表示理解。

署方又稱，就上述3住戶反映下雨時部分位置曾有滲水跡象，屋邨辦事處將安排在相應天台位置進一步詳細檢查，包括在雨天時使用紅外線相機及濕度探測儀器等，有需要安排維修。

黃國於帖文亦提到，房屋署每年會對公共屋邨樓宇的天台進行定期檢查，當局對橫頭磡邨26座樓宇中17座進行過天台防水工程，但頂層單位滲水嚴重的樓宇10多年內僅進行過一次維修，當中宏耀樓更是從未進行過工程。對此房署回覆時承認，宏耀樓未進行過天台防水工程，過去5年該樓有2宗天台滲水個案，但稱相關局部維修已完成。

署方又說，橫頭磡邨過去5年每年平均發生約5宗頂層單位天花滲水的維修個案，如屬房署負責項目，接報後 12 天內動工，據署方紀錄，過去5年頂層單位天花滲水的個案均已按程序在合理時間內展開並完成維修，工程完成後無收到住戶再反映滲水，屋邨辦事處亦無接獲任何因滲水導致居民受傷的報告。

黃國貼文另亦引述，有住戶曾被房署職員告知，維修問題多年未解決，是因為橫頭磡邨頻繁更換外判物業公司，致維修紀錄遺失。房署對此回覆指，公共屋邨外判物業管理服務合約通常為期三至五年，署方是按既定招標程序重新招標，又稱住戶經屋邨辦事處提交的維修請求及相關工程紀錄是存檔於房屋署的電腦系統內，系統由房屋署擁有及管理，故換物業公司不會導致系統內的紀錄遺失。房署稱，有既定程序要求轉換物業公司時妥善交接物業管理紀錄，署方檢視後認為橫頭磡邨屋邨的物業管理紀錄已按既定程序妥善保存。