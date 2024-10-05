民建聯倡三措施改善屯門交通擠塞 大欖隧道私家車非繁忙收20元有下調空間 (16:37)

周浩鼎連同該黨7位屯門區議員提出三大建議，周補充說，大欖隧道專營權明年由政府收回，舉例政府今年7月在立法會提出諮詢方向，非繁忙時段私家車收費為20元，惟仍有下調空間，建議收費如降至「10蚊、8蚊」，便更有分流效果，減輕現時屯門公路的負擔，亦平衡了隧道收費及附近居民的接受程度。

針對補貼船公司方面，周稱已有接觸船運營辦商，雖商業機密原因，難以了解其營運屯門至中環的航線的成本為何，但觀察到如無政府補貼，船公司或難以營運該航線，故冀可撮合政府與船公司溝通，看可否為營辦航線提供補貼，以分流該區的路面交通。

屯門區議會交通委員會副主席葉文斌則稱，該區區議會地區設施及工程委員會曾開會討論該區貨物裝卸區的問題，了解到貨運業界冀可原區重置，建議裝卸區重置在屯門繞道出入口附近。他又指，現時裝卸區使用量超出負荷，令貨車出入增加，令附近道路出現「倒灌」並擠塞，認為社會對搬遷有共識，只是選址問題，故促請政府盡快考慮建議。

該黨屯門區議員曾憲康表示，當區的輕鐵有優先道路使用權，「令有時一些暢順車流，因要配合（輕鐵），影響行進時間」，望改善交通燈訊號，助車流更為暢順。曾補充指以前輕鐵路軌設計在高架道路使用，現時在路面使用，認為政府未來設置集體運輸系統時，可考慮不同改善做法，如車卡數量、採用智能化工具優化路面狀況等。

同為屯門區議員的鍾健峰舉例說，現時路面交通燈在輕鐵通過後，交通燈系統會重新計算轉燈時間，令車輛或需等候更長時間才可過路，提議會否檢視利用科技改善信號燈，識別輕鐵過路後，無需重新計算轉燈時間。