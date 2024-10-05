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涉尾隨提款者扒竊27萬元　3印尼「文雀」被捕 (16:27)

警方於今年9月接報，指於屯門區內被偷去剛從銀行提取的現金，至昨日一屯門商場内拘捕3名持旅行證件來港的人士，涉嫌與多區內共7宗扒竊案件有關，合共盜取約27萬元。

屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒表示，今年9月接獲報案，事主於區內提取10萬元現金後不久，發現背囊被打開，袋內的現金被偷去。警方作出針對性部署，昨日下午在屯門一廣場內發現兩男一女疑犯，其年齡介乎39歲至47歲，他們尾隨一名剛剛完成提款事主，形跡可疑。警方見時機成熟，上前拘捕3人。3名被捕人持旅行證件來港，據悉來自印尼，在9月或之前已來港，約逗留一個月。3人現正被警方通宵扣查，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。

胡諾軒表示，除上述兩宗在屯門區案件外，警方發現3人亦與5宗分別發生於上水、旺角、將軍澳、北角及元朗的扒竊案有關，7案涉及失物約值港幣27萬元，相信行動成功瓦解咗一個扒手團伙。胡諾軒稱，團伙有預謀犯案，多在銀行或者櫃員機等可提取現金的地方徘徊，尋找剛剛提款並持大量現金的事主，趁人多擠迫及受害人不備，打開其背囊或手袋盜取財物。據了解，有成員負責分散事主注意力再下手，案中不涉及使用𠝹刀等利器。

警方呼籲市民，在人多擠迫時要保管好自己的財物，考慮將手袋或背囊放在胸前；在提取大量現金時，盡可能與親友陪同，並應時刻保持警覺，留意身邊有無可疑人士徘迴。警方重申，任何人如果觸犯「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，市民切勿因一時貪心，以身試法。

相關字詞﹕扒竊

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