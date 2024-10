錦田單車少年被撞重創片段　司機慌張大喊：我殺了人 (16:14)

片段見到,受傷少年身穿白色短袖裇衫及灰色長褲,背著黑色背包,躺在路邊草地,黑色皮鞋跌在馬路上。少年面色蒼白,面部流血,裇衫沾滿鮮血。私家車司機神情慌張,持電話跪地呼喊「Oh!I go to jail!(噢!我要進監獄!)」,其間司機上前查看少年的情况,曾輕輕移動少年頭部,然後大喊「He is bleeding from his nose!(他的鼻流血!)」,有人問「Call咗白車未?」,司機回答「Call緊喇,Don't film this please!(請不要拍片)」,並再向電話另一方交代事發地點及附近燈柱編號等資訊。其間司機情緒激動大喊「Oh my god!I kill somebody!(天啊!我殺了人!)」,有途人安撫他「Relax, relax(放鬆,放鬆)」。片段亦錄到一把女聲同時以廣東話報警,交代傷者「後生仔,好細個」,當時正騎單車,被私家車撞到。