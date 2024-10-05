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錦田單車少年被撞重創片段　司機慌張大喊：我殺了人 (16:14)

錦田昨午(4日)發生嚴重交通意外。掛「P牌」私家車沿治河路往元朗方向行駛，至關帝廟附近疑收掣不及，撞倒一輛單車，穿校服的14歲單車少年頭部重創昏迷，送院搶救。14歲少年昨日昏迷，經救護車送往博愛醫院，其後轉送屯門醫院，至今早仍然情況危殆。21歲男司機涉危駕被捕。網上流傳一段影片，見到少年倒臥路邊草地，血流披面，私家車司機非常緊張，用英文大聲呼喊及報警。

片段見到，受傷少年身穿白色短袖裇衫及灰色長褲，背著黑色背包，躺在路邊草地，黑色皮鞋跌在馬路上。少年面色蒼白，面部流血，裇衫沾滿鮮血。私家車司機神情慌張，持電話跪地呼喊「Oh!I go to jail!（噢！我要進監獄！）」，其間司機上前查看少年的情况，曾輕輕移動少年頭部，然後大喊「He is bleeding from his nose!（他的鼻流血！）」，有人問「Call咗白車未？」，司機回答「Call緊喇，Don't film this please!（請不要拍片）」，並再向電話另一方交代事發地點及附近燈柱編號等資訊。其間司機情緒激動大喊「Oh my god!I kill somebody!（天啊！我殺了人！）」，有途人安撫他「Relax, relax（放鬆，放鬆）」。片段亦錄到一把女聲同時以廣東話報警，交代傷者「後生仔，好細個」，當時正騎單車，被私家車撞到。

 

相關字詞﹕交通意外

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