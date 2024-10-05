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孫玉菡：就舒適堡欠薪提請法院清盤　並協助外勞維權 (15:40)

勞工及福利局長孫玉菡今日（5日）出席活動後見記者時，回應舒適堡員工欠薪問題，指當局正積極幫助770多名員工追討工資、遣散費，目前主要通過破產欠薪保障基金委託律師行，向法庭提出清盤呈請。孫強調相關法律程序只牽涉員工與舒適堡之間的關係，有關申請不影響僱員將來找工，他並提醒員工要與新僱主簽任何僱傭合約，要看清楚條款。

輸入勞工方面，孫表示局方正尋找已回到內地、提出相關投訴的勞工，指若勞工本人有意願透過法律途徑，會協助他們到港透過法律程序維權。此外，當局對違規個案亦會採取行政措施，包括一定時間內或此後不再接受輸入勞工申請。孫又指輸入勞工的最大原則是要保障本地工人優先就業，同時外勞的權益將與本地工人一視同仁。

至於樂施會日前發布報告提貧富差距及長者就業問題，孫玉菡表示，政府提出「精準扶貧」正是認為靠收入衡量相對貧窮有不足之處，稱檢視本港貧窮狀況不應以月入息中位數作為單一指標。他並指香港步入老年社會，22%至23%人口在65歲以上，達170萬，本港政府亦已投入大量資源，他舉例指現時65歲以上長者有四分之三正領取政府現金援助，亦設有不同中心及院舍。孫強調，長者無業自然沒收入，現時應主張照顧，並在長者照顧方面投入資源。

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