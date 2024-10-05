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張國鈞：發揮本港法律制度優勢與灣區對接　稱國際調解院落址是「大好消息」 (14:44)

律政司副司長張國鈞今日（5日）在港台節目《星期六問責》指，二十屆三中全會要求加強涉外法治建設，本港應發揮一國兩制下法律制度優勢，做好規則銜接、機制對接和人才連接。

在規則與機制對接方面，張國鈞表示，本港在仲裁方面優勢「得天獨厚」，舉例指香港機構進行仲裁期間，內地法院可以幫忙凍結相關資產協助保留證據，其他地方的仲裁機構做不到，他並指，目前內地已支持香港在內的境外調解組織在灣區設業務，並收服務費。此外，他亦會爭取進一步與內地協商推開「港資港法」，讓在香港成立的公司，可在灣區選用香港法律處理問題。

人才銜接方面，他表示，目前政府在推進的大灣區調解員名冊，亦已開放予香港合資格的調解員報名，又指本港律師現服務本港800萬人，若到灣區發展，可將服務擴大至灣區超8000萬人。目前大灣區律師執業考試試點計劃將延長至2026年，年資要求降低至3至5年，對此他表示，業界年輕律師希望降低年期，若需5年才可考證或致錯過窗口期，且已執業5年的律師未必有意願再赴灣區發展，冀藉調整年資要求予年輕律師更多機會。

至於國際調解院總部將落址香港一事，張國鈞表示，香港的調解院將成為第三個國際間政府的法律組織，是法律界的「大好消息」，並指該機構或有助以調解手段解決國際紛爭，避免戰爭，舉例指國際上曾以調解方式解決非洲水資源爭端。他又透露，調解院或將在舊灣仔警署辦公，預計明年年中將有相關工程，相信該處將成為「打卡點」。

當局今年大力推國安及法治教育，被問及過多法律方面的教育工作，是否會令師生難消化，張國鈞回應稱，會在教材、培訓上為老師提供支援。他強調，該方面工作隊香港穩定繁榮的發展「有大作用」。

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