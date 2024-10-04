Klook：Coldplay門票價格相當具競爭力　料吸引內地及東南亞過夜旅客 (22:31)

Coldplay明年4月9日、11日及12日於體育園開演唱會，Live Nation香港昨公布，門票設7種票價，另設3種「升級體驗」。岑皓祺指，平台體驗套票設兩種方案，包括可選擇3星至5星酒店，及1晚或2晚住宿體驗等，讓旅客因應外遊及演唱會預算需求彈性選擇，他相信一站式套票能吸引旅客在港多留數天，體驗其他香港特色。Coldplay對上一次來港，是2009年舉辦「Viva La Vida巡迴演唱會」，岑相信是次啟德體育園的場次可吸引本港、內地以至東南亞的過夜旅客來港。

美國樂壇天后Taylor Swift現正舉行世界巡迴演唱會「The Eras Tour」，場次涵蓋日本及新加坡，被指為當地帶來「Swiftonomics」的經濟效應。岑皓祺引述平台數據，指大型活動如Taylor Swift演唱會期間，有關體驗及旅遊服務等相關需求增長約五成，消費者在當地創造額外消費可達到門票價值5倍，旅客在當地的酒店、餐廳、體驗等花費增加逾6000元。