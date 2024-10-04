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Klook：Coldplay門票價格相當具競爭力　料吸引內地及東南亞過夜旅客 (22:31)

英國搖滾樂隊Coldplay明年4月於啟德體育園主場館舉辦3場演唱會，售票平台「Live Nation香港」昨公布座位表及門票售價，座位介乎399至2099元，企位則售1399元。網上旅遊預訂平台Klook下周二（8日）起發售優先預訂獨家套票，Klook香港及澳門總經理岑皓祺今（4日）回覆本報表示，參考其他地區的演唱會，是次香港站演唱會的門票價格仍相當具競爭力；自上月中起，他留意到不少世界各地旅客訂閱該平台有關體驗套票的電子通訊，務求接收最新活動詳情，反映各地樂迷對樂隊的期待及支持，相信下周開售套票時，將吸引大量用戶預購。

Coldplay明年4月9日、11日及12日於體育園開演唱會，Live Nation香港昨公布，門票設7種票價，另設3種「升級體驗」。岑皓祺指，平台體驗套票設兩種方案，包括可選擇3星至5星酒店，及1晚或2晚住宿體驗等，讓旅客因應外遊及演唱會預算需求彈性選擇，他相信一站式套票能吸引旅客在港多留數天，體驗其他香港特色。Coldplay對上一次來港，是2009年舉辦「Viva La Vida巡迴演唱會」，岑相信是次啟德體育園的場次可吸引本港、內地以至東南亞的過夜旅客來港。

美國樂壇天后Taylor Swift現正舉行世界巡迴演唱會「The Eras Tour」，場次涵蓋日本及新加坡，被指為當地帶來「Swiftonomics」的經濟效應。岑皓祺引述平台數據，指大型活動如Taylor Swift演唱會期間，有關體驗及旅遊服務等相關需求增長約五成，消費者在當地創造額外消費可達到門票價值5倍，旅客在當地的酒店、餐廳、體驗等花費增加逾6000元。

相關字詞﹕演唱會 Coldplay 啟德體育園

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