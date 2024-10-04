橫頭磡邨多個頂層單位天花滲水塌石屎　工聯會指房署系統未反映促跟進 (18:41)

黃國表示，橫頭磡邨宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等多座樓宇的頂層單位天花長期滲水，租住宏祖樓頂層單位的楊女士今年3月進睡時，單位天花剝落，雖無人受傷，惟擔心下次再有石屎剝落傷及子女。他又以宏偉樓租戶陳婆婆為例，指滲水問題由來已久，稱陳婆婆的單位天花剝落問題已逾10年，多年前曾向屋邨辦事處提出維修申請，仍未獲妥善維修。

黃國指房委會現稱維修多在14天內完成，並會將未完成的維修訴求儲存檔CSMS，指他蒐集的求助情况與CSMS的數據多處不符，且多數個案維修耗時逾兩個月。他續指，二十年來當局對頂層滲水嚴重的樓宇僅進行過一次維修，宏耀樓則一次未有。黃又指橫頭磡邨外判物業公司頻繁，不少租戶亦反映這些公司維修服務質素欠佳，存在拖延情況，有住戶則曾被房屋署告知，由於物業公司更換，導致過往投訴記錄丟失。

黃促請房屋署調研並解決滲水問題，盡快維修急需處理的樓宇，並檢討CSMS使用，協助外判維修公司承接維修申請。他並指，房屋署或應逐步收回外判舊屋邨直接管理，現時則應定期檢查公共屋苑頂層滲水情況，設立恆常天台防水工程。