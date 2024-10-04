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劍擊前港將招文韜非禮罪成判囚21天准保釋候上訴　官批被告推卸責任及毫無悔意 (18:09)

已退役的港隊劍擊運動員招文韜，涉去年12月於深井麗都花園升降機內從後擁抱陌生女子，早前受審後被裁定一項非禮罪成，案件今（4日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指出，被告的行為令事主受驚，案情具一定嚴重性，而且被告早前被定罪後，仍向感化主任及心理醫生道出事件的不同版本，反映他推卸責任及毫無悔意，遂判被告監禁21天。已還押兩星期的被告獲准以現金5萬元保釋等候上訴。

被告招文韜（24歲）於2021至2023年為全職運動員，現為城大四年級學生及兼任教練，他早前否認一項非禮罪，受審後被裁定罪成。

辯方今進一步求情稱，被告無定罪紀錄，背景良好，心理報告亦顯示他重犯機會低，冀法庭判處罰款；若法庭認為要判監，應考慮到被告只曾「攬一下」事主，判處較短刑期，讓被告盡快重回校園及社會。

裁判官朱文瀚判刑時提及，被告被定罪後曾向感化主任稱，自己案發時因事主妨礙他「撳𨋢」，故「移開」對方；惟向心理醫生則指，他當時只是「稱起」和「㧬開」事主。朱官質疑，被告被定罪後，仍向感化主任和心理醫生道出事件的不同版本，推卸責任，可見被告毫無悔意。

朱官又表示，案發時事主跟被告身處同一電梯，情況「孤立無援」，被告卻「熊抱」事主，令她更為驚慌，形容本案具一定嚴重性，應判處具阻嚇性及警惕性的刑罰。不過朱官指出，被告案發時只碰到事主腰部，沒觸碰其他敏感部位，認為本案猥褻程度「唔算係最嚴重」，終判處被告監禁21日。

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