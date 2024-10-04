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舒適堡舊客無轉會「HEALTHY」仍可入灣仔分店　消委會至今仍未掌握「HEALTHY」負責人身分 (17:36)

醫美集團「perFACE」稱有意接管「舒適堡」部分業務，以「perFIT」品牌營運。本報記者今午（4日）到灣仔京城大廈分店觀察，分店已換上「perFIT」招牌，多位會員表示未收到正式轉手通知，但毋需出示早前與「HEALTHY」簽署的同意書亦可入內，有早前並無轉會「HEALTHY」的「舒適堡」顧客亦可照樣使用店內設施。消委會總幹事黃鳳嫺今午表示，有新投資者宣布有意接管舒適堡業務是「重要一步」，按會方理解現仍處於業務轉讓階段，相信「perFACE」會陸續要求客戶簽署同意書，以讀取其個人資料及消費紀錄，期望公司盡快向消費者提供後續安排細節。

截至昨日下午5時，消委會共接獲5303宗相關投訴，涉及總金額逾1.89億元。對於為何短時間內先後出現「HEALTHY」及「perFACE」，黃鳳嫺表示，消委會一直未能聯絡到「HEALTHY」負責人，據會方了解，兩間公司無關係，並分別與舒適堡洽談接管業務。她續指，當「舒適堡」考慮轉讓業務時曾與不同投資者洽談，有些「中段未傾得好」，而同時另有投資者表示意向。

部分舒適堡客戶曾在灣仔店以「HEALTHY」名義重開時簽署同意書，被問到會否影響有關客戶繼續使用服務，黃鳳嫺稱，有關問題涉及複雜法律權益問題，相信當投資者接管業務時都想「接多啲客、多啲生意」，期望「perFACE」人性化地處理，持開放態度與客戶接觸。至於客戶若不滿意後續處理方案，是否有渠道追討涉案金額，黃鳳嫺指出，現時尚未清楚轉讓合約細節及內容，未知是否已完成業權轉讓，但一般而言消費者有權按《業務轉讓(債權人保障)條例》要求退款。

會員毋需展示「HEALTHY」同意書亦可入內使用設施

早前舒適堡灣仔店以「HEALTHY」名義重開，舒適堡會員需簽署同意書才能入內使用設施。本報記者今午到灣仔京城大廈分店觀察，有人向前台出示「同意書」入內時，職員表示，往後出示舒適堡會員卡即可。灣仔分店一前台職員表示，目前服務舒適堡會員，不會接收新客，故今未有顧客簽新約，但不少人有意向加入會籍，提及自己在「HEALTHY」重開時便在前台工作，但拒答是否為舒適堡員工。

林女士購買了每堂660元的私人教練課程，舒適堡宣布結業時仍剩200多堂、價值十餘萬，曾報海關。她表示，昨日看新聞才知道舒適堡再轉手，改名為「perFIT」。她於早前曾簽署「HEALTHY」的同意書，有感無法成功追討課程費，只好無奈接受，「繼續玩囉，海關都話claim唔返」。

數月前購買7年會籍的林先生表示，舒適堡以「HEALTHY」名義重開時，因不想簽署同意書一直沒再來做運動，又說今日毋需登記，亦無簽署新的合約或同意書，僅出示舒適堡會員卡即可入內。持舒適堡永久會籍的唐先生則表示，由朋友告知舒適堡再轉名為「perFIT」，又說因「perFACE」和舒適堡背景相似，以美容為主業，由他們接管反而更有信心，「話可以繼續免費用，咪睇下點先囉」。

相關字詞﹕編輯推介 舒適堡 消委會

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