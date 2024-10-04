「茅山道士」中醫師涉殺智障女　嗇色園監院作供指「茅山」儀式不應涉性行為　斥外籍律師不懂分辨邪教 (17:45)

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。

道教的專家證人李耀輝作供確認曾是警隊總督察，退休後當黃大仙道士。他指，香港沒有正式學院訓練成為道教道士，而是師徒制，他在中國探訪所有廟宇，獲夏威夷大學頒發名譽博士，又在理大做客席講師。李指，正統的道教信徒不能觸碰異性身體，連把脈也要減少身體接觸。張子材自認以假陽具插入事主陰道，道教不會接受，而且正宗的科儀作法須在廟宇舉行，不會在私人地方進行，李完全不承認張子材是道士。

在張子材的代表大律師Trevor Beel盤問下，李耀輝指，道教多達十幾個分支派別，無分地域。對於道教之下有「全真派」及「正一派」，李以法律作類比，指普通法和大陸法同屬法律。李稱，中國有道教協會，信徒需依從協會做法；他批評涉案相片顯示「亂七八糟」、毫不嚴肅的神壇，擺設是「呃神騙鬼」，只有一兩個道教神像。

吳馬如賡的大律師Richard Donald問及道教經書，李指道教共有32本道藏，重申不會用性做法事，他同意道教以念咒及內丹修煉，但張子材用茅山作為辯護是錯。Donald再問由誰判斷邪教？李指出，張子材不是用正統方法做祈福法事，肯定他是邪教。李在庭上作供期間一度拍枱，直言「你啲西方人唔懂」，質問外籍大狀是否有意將邪教「撥入正統道教」。