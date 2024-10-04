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西沙路黃牛遭的士撞斃　涉事司機為「神仙B」 (16:31)

昨傍晚（3日）6時許，一輛新界的士沿西沙路往馬鞍山方向行駛，至近西沙豪園對開撞倒一隻牛。涉事的士車頭嚴重損毁，停在左二線，碎片散落一地，司機報警求助。被撞的牛後腿、腹部及口鼻滲血，倒卧在左一線奄奄一息。有義工及市民以膠盆盛水讓受傷牛飲用，牠的眼睛疑流下淚水，其後證實傷重死亡。

涉事61歲的士司機蔡堅成，於電影《三五成群》中飾演「神仙B」，他已非首次在西沙路駕的士遇車禍。2022年8月蔡在西沙路駕駛的士時，被涉醉駕的Tesla私家車越線迎頭相撞，當時「神仙B」並無大礙。

漁護署回覆傳媒查詢表示，接獲警方通知後派員到場，發現一隻成年黃牛倒臥馬路，經獸醫檢查後證實該黃牛已死亡，其屍體將由相關部門處理。

有牛義工趕到現場了解事件，其中一名何女士說被撞的牛叫「家慈」，看着牠出生，惟母牛跌傷後餓死，「家慈」等了3天才有另一隻雌牛願意給牠餵哺。

牛義工祁小姐說，「家慈」約4歲，雄性，一向很乖，不會跑出馬路，之前見牠都是慢慢走出馬路。她引述有其他義工指在意外前仍見「家慈」在附近走過，沒想到其後便遭逢厄運。

另一名義工吳小姐表示，「家慈」之前居於輋下村附近，不過最近不知是否爭輸地盤，轉到新圍覓食，但由於村路被封住，只能在馬路行走，十分危險，之前有3隻牛走往烏溪沙方向，結果被漁護署人員捉走。她說2017年，同一地點亦發生過類似意外，一輛的士撞傷一隻公牛，該隻公牛傷勢不及「家慈」嚴重，但最終亦要被漁護署人道毁滅。

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