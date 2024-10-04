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同志居屋平權案　房委會終極上訴稱資助房屋需考慮促進生育　官質疑邏輯 (16:54)

現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，先後有男同志入稟司法覆核，在原訟庭和上訴庭裁定勝訴。房委會終極上訴，案件今（4日）於終院審理。房委會一方稱，政府鼓勵港人自然生育，促進人口增長，異性伴侶較大機會生兒育女，有別於同性伴侶。法官質疑說法不合邏輯，舉例指女同志伴侶擁有更高的生育能力，異性夫婦亦不一定生育。終院法官聽畢雙方陳辭後押後裁決。

同志公屋案申請人為Nick Infinger；居屋案申請人為李亦豪，是已故申請人吳翰林的丈夫。代表房委會的御用大律師Monica Carss-Frisk表示，公屋和居屋政策關乎分配罕有資源，早於九七回歸前，房委會已有廣泛權力制定政策。她說房委會重視「家庭目的」，若只有異性伴侶的傳統家庭可輪候房屋，有助鼓勵港人生育，緩和人口老化的挑戰。

房委會一方提及，異性伴侶可以獨享公屋和居屋權利，是本港九七回歸前已確立的權利，現時應該延續。非常任法官司徒敬關注，假設房委會將長者優先分配公屋的門檻，從58歲降至55歲，亦會增加公屋輪候人數，影響異性伴侶獨享權利。常任法官李義則指，若九七前已確立特殊權利，現時不得改變，只是循環論證，應交由法庭審視。

首席法官張舉能問，房委會指政府鼓勵自然生育（natural appropriation），以促進人口增長，有沒有具體證據？房委會一方回答，政府文件沒有明言自然生育一字，惟異性伴侶生兒育女，是成家立室的主流方法；同性伴侶可以人工受孕和領養等方式成家，不過多數價格高昂，而公屋和居屋的對象是中低收入家庭，不宜將同性伴侶和異性伴侶直接比較。

張官追問，異性夫婦不一定生育，為何異性伴侶不能和同性伴侶比較。房委會一方表示，比起同性伴侶，異性伴侶較大機會生育。常任法官霍兆剛質疑說法「不合邏輯」（the logic breaks down here），若是女同志伴侶，她們亦有更高的生育能力。房委會回答，政府有權就資源分配劃線，做法未必完美。

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