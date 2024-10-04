安達臣道首置盤樓宇缺少鋼筋　屋宇署證已停工稱整體建築物無明顯危險 (15:29)

《香港01》報道，正在興建的觀塘安達臣道首置盤項目的鋼筋出現問題，其中一幢樓宇缺少4條鋼筋。屋宇署今午（4日）發新聞稿回應，稱署方於8月下旬接獲舉報，先後4次到地盤巡查，並於9月26日的視察中發現地盤第3座第29樓，有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。屋宇署表示，正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。屋宇署表示，已要求承建商及註冊結構工程師提交加強地盤監督的建議，當有關報告和建議獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。屋宇署續指，正檢視由同一承建商負責的其他7個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。
屋宇署表示非常重視事件，當日發現問題後，由於註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於9月27日召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。
屋宇署又表示，上述8個私人發展項目當中，有4個是承接從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目。發言人強調，屋宇署非常重視建築工程的安全及質素，無論涉及的承建商為何，其負責的建築工程均受現行制度嚴格監管，亦會在建築工程進行的關鍵階段抽樣視察，見證實地測試，並審核有關質量控制的証明文件。