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男裝修工人刺警案後倡「插小腸」煽惑罪成　官稱敏感日子發文反映心態 (15:19)

2021年7月1日，一名軍裝警在銅鑼灣被刺傷，其後23歲男裝修工人涉於「連登」留言「插×死佢老豆老母」及主張「應插小腸」等。他否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪受審，案件今（4日）在西九龍法院（暫代區域法院）裁決。暫委法官陳慧敏指出，被告思想正常，卻仍在7月1日此「敏感日子」發表涉案言論，反映他具煽惑傷害警員的心態。陳官又指，「應插小腸」相關言論步步推進，產生累積效應，而且並非順口開河，終裁定他罪成，並將他還押至11月1日作判刑。

被告容昌明否認於2021年7月1日煽惑他人有意圖而傷人受審；陳官今在書面裁決理由指出，被告曾在警方錄影會面自言不仇警，卻留言「插×死佢老豆老母」，認為他在庭上供稱出於「食花生」留言是「大謊話」。

對於被告早前稱，他覺得刺警事件不真實及荒謬等，才表示「下次應插小腸」；他又為回應其他「連登」會員的斥責，而表示「教人點插都唔得呀」及「教人下次點做都唔得」。陳官反問，倘若被告真的覺得事件不真實，為何不留言表達此想法？陳官批評被告作供時淡化自己發表的言論，拒絕接納他的證供，並批評他的供詞「完全不可信」，並認為此兩則留言進一步強化被告主張插警員小腸的言論，並非流於情緒宣洩。

陳官裁定「下次應插小腸」、「教人點插都唔得」及「教人下次點做都唔得」構成煽惑他人傷害警察，形容該些留言互相配合，加強煽惑效果。

陳官續指出，被告在2021年7月1日刺警事件發生後發布留言、7月1日為「風險較高的敏感日子」，認為被告當時發表應插小腸等言論，「給人留下影響和深刻的印象，其目的是非法及惡意傷害警務人員」。陳官認為被告具有相關犯罪意圖，終裁定他罪成。

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