男裝修工人刺警案後倡「插小腸」煽惑罪成　官稱敏感日子發文反映心態 (15:19)

被告容昌明否認於2021年7月1日煽惑他人有意圖而傷人受審；陳官今在書面裁決理由指出，被告曾在警方錄影會面自言不仇警，卻留言「插×死佢老豆老母」，認為他在庭上供稱出於「食花生」留言是「大謊話」。

對於被告早前稱，他覺得刺警事件不真實及荒謬等，才表示「下次應插小腸」；他又為回應其他「連登」會員的斥責，而表示「教人點插都唔得呀」及「教人下次點做都唔得」。陳官反問，倘若被告真的覺得事件不真實，為何不留言表達此想法？陳官批評被告作供時淡化自己發表的言論，拒絕接納他的證供，並批評他的供詞「完全不可信」，並認為此兩則留言進一步強化被告主張插警員小腸的言論，並非流於情緒宣洩。

陳官裁定「下次應插小腸」、「教人點插都唔得」及「教人下次點做都唔得」構成煽惑他人傷害警察，形容該些留言互相配合，加強煽惑效果。

陳官續指出，被告在2021年7月1日刺警事件發生後發布留言、7月1日為「風險較高的敏感日子」，認為被告當時發表應插小腸等言論，「給人留下影響和深刻的印象，其目的是非法及惡意傷害警務人員」。陳官認為被告具有相關犯罪意圖，終裁定他罪成。