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「康橋之家」捲性侵案與原告和解後欲放售物業　法庭續頒令禁制 (14:40)

已被社署釘牌的葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」，其前院長張健華涉2014年與一名智障女院友非法性交，法官今年3月裁定張和康橋之家須向原告方賠償119萬，康橋的母公司則在審訊中與原告方達成和解。據悉，康橋母公司無支付賠償，又被發現放售3個物業，原告早前成功向區院申請禁止其放售和轉走物業收益的禁制令，法庭今（4日）批准延續相關命令。

女事主由其母親代為行事，被告為康橋之家母公司智友集團有限公司。性侵案的民事訴訟聆訊去年7月在區院展開，當時張健華和康橋分別為案中首被告及次被告，智友則為第三被告，並已於審訊中與原告方達成和解，雙方有其他方案。

據悉，智友被發現突然放售3個物業，原告因此入稟申請禁制令，禁止智友繼續放售及轉走其中一個售出物業的得益，上月獲法庭批出禁制令。原告方的代表大律師今表示希望延長禁制令時限，質疑被告無呈交其董事的誓章，證明其銀行戶口存款不足以還款。

原告確認若與被告和解失敗，會保留要求對方進一步披露財政狀况的權利。法官考慮後按原告申請，頒令延續禁制令至12月13日，讓雙方繼續商討賠償事宜。張健華已表明會就聆訊結果上訴，司法機構網頁顯示，張和康橋的上訴許可申請和暫緩執行申請將於明年1月24日在高院舉行。

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