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「茅山道士」中醫師涉殺智障女　法醫指事主必有攝取酒精 (13:42)

自稱「茅山道士」的中醫師涉以驅邪為名侵犯及襲擊女徒弟的21歲智障女兒，他與事主母親否認謀殺等罪，今（4日）在高院繼續受審。中醫師在錄影會面承認灌事主飲酒，辯方盤問法醫時，質疑事主當時被逼是否難以服下酒精，法醫稱若當事人清醒就會掙扎，其間即使有酒會溢出，仍會喝掉一些酒。法醫指事主必定飲下相當份量的酒，只是不知她如何攝取。

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張非禮事主。事主於2019年9月2日早上7時許被發現倒斃龍尾村住所。

法醫傅家聰昨指，事主體內酒精含量高，她出現肺炎和頭部受傷，無法呼吸致死。代表張子材的辯方大律師Trevor Beel盤問稱，事主攝取酒精多但不至於致命，而她染上肺炎時間不長，傅家聰同意，他又指不能確定事主何時飲酒。傅稱，事主所穿尿片應該無弄髒，穿尿片可能是需要協助上廁所，惟她沒腎功能問題；由於事主前一天飲過酒，傅估計她有小便。

事主身上有多處瘀青，Beel問及女性是否較男性更易出現瘀傷，傅家聰認同指，文獻亦有記載，另外酒精會影響事主承受痛楚的程度。傅確認，事主沒有骨折，她的眼眉、鼻子及嘴唇裂傷，嘴唇有可能被牙齒咬傷。傅在控方覆問指，事主前額後腦都有傷勢，有機會從後著地。

負責檢驗手機的警員​​張偉華供稱，張子材於9月2號凌晨4時許在Whatsapp信息群組，從名為「張曦鐥」帳號收到相片，當中有相片顯示一名男子捉住事主頭部，她滿臉瘀腫。​​張偉華稱，機主曾經閱讀相片。張子材在錄影會面提及，他和女徒弟張曦鐥與事主一家同住。

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