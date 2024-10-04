「熊貓大狀」涉專業失當遭釘牌上訴被駁回　需賠彌償訟費約25萬 (13:33)

上訴人為蕭震然，答辯人為大律師公會。上訴庭判辭交代，上訴庭今年8月駁回蕭上訴，並認同大律師公會可基於上訴方是沒有勝訴機會、未能妥善準備上訴文件冊為由，獲得蕭支付彌償訟費。其後蕭申請更改支付彌償訟費的決定，指他在調查階段及後續程序中沒有表現不合作或蓄意阻撓，故法庭不應下令他支付彌償訟費。

判辭續指，大律師公會認為蕭本來的上訴是沒有勝訴機會及不應提出，並導致公會須從基金中撥款支付該案的法律開支，故公會理應獲得賠償全部費用開支。上訴庭同意公會的說法，駁回蕭的申請，並指法庭評定彌償訟費約為25萬元。

翻查資料，蕭當年涉及3項投訴，指他於一宗2017年民事訴訟向客戶提供錯誤的法律意見、到女律師寓所開會，違反須在辦公室開會的守則，及其後在紀律聆訊中作出不誠實陳述。