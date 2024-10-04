政府稱三項集體運輸系統毋須單一營辦商包辦　議員倡啟德體育園增掉頭位助疏導人流 (13:20)

立法會鐵路事宜小組委員會會議討論三個智慧綠色集體運輸系統項目進展。目前擬建的啟德運輸系統項目將覆蓋啟德體育園，實政圓桌議員田北辰建議，若有大型活動期間，運輸系統可以加密班次，並設來往港鐵啟德站和體育園的專線，並以一分鐘一班車，每班車載500人推算，料半小時內已可接載約1.5萬人，有助疏散人流，但建議涉及在體育園站加設列車掉頭空間，認為在招標時必須明確提及要求，「DAY 1唔做，以後都無呢個OPTION」。運輸及物流局副秘書長黃珮玟回應指會審視建議可行性。

另一名議員楊永杰就認為，當局以往曾提出興建啟德單軌的建議，理應充分掌握走線等技術資料，關注能否壓縮運輸系統興建時間，又認為招標時應為能夠提供延伸方案的營辦商加分，吸引營辦商積極思考將系統延伸至九龍灣一帶，認為運輸系統只到郵輪碼頭並不足夠，若未包括九龍灣、麗港城以至油塘一帶，對東九龍發展不理想。土木工程拓展署東拓展處處長梁中立就指，會參考營辦商意見，探討延伸運輸系統的技術及財務可行性，而系統設計上會預留延伸空間，亦會盡量將詳細設計及刊憲程序並行，施工時引入組裝合成及場外製造等技術，進一步壓縮工程時間。

會上議員亦關注三個運輸系統項目會否由一間營辦商包攬，抑或「各有各做」。民建聯議員陳恆鑌指，若三個項目各由不同營辦商營運，擔心有營辦商出售車站上蓋物業後，「食完雞脾變雞肋」，日後在營運上蝕本，交回政府時會增加當局財政負擔；選委界議員陳紹雄就認為，如果有營辦商能一併負責三個項目，可以「拉上補下」，方便營運，但目前未見政府鼓勵此做法。

黃珮玟指三個項目如果分配仍需視乎招標計分結果，政府未有定案，亦無限制單一營辦商只可參與單一項目，如果有營辦商有意負責所有項目，而又能在三個項目評標時均獲最高分，就可「一次過做哂三條（項目）」。不過，她亦質疑「係咪一個做哂有好處」，指三個項目特性不同，例如東九系統對爬坡能力要求較高，而且若由單一營辦商負責三個項目，若該營辦商「有咩問題時，就三條都有問題」，認為不同方案各有利弊，當局會視乎營運經驗及有否長遠計劃等因素評估，以免出現「起好就走」的情况。

新民黨議員李梓敬就指，過去香港集體運輸項目均以港鐵營運為主，關注招標時如何確保公平，而非港鐵有絕對優勢；小組委員會主席張欣宇亦擔心，目前有能力在港營運者只有港鐵，若招標時「捆綁式」評估運輸系統技術及營運能力，會令「港鐵同邊個合作就邊個贏」。當局回應時強調招標工作透明，今次項目非重鐵系統，港鐵在本港本身未有相關經驗，不認為招標會傾斜港鐵。