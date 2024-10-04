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議員憂小學人文及科學科或增學生壓力　蔡若蓮重申不鼓勵學校只以紙筆評核 (13:18)

小學明年9月起正式推行人文科及科學科，取代常識科，新科將於2026/27學年的小五下學期起納入小學呈分試。立法會教育事務委員會今（4日）討論新科進展，不少議員憂慮新科納入呈分試或會增加學生壓力。教育局長蔡若蓮說，學科發展不應受呈分試左右，強調局方鼓勵以多元化評估方式評核學生表現，學校不應只以紙筆作評核，相信學生應更享受及投入日常學習。

議員鄧飛稱，雖然教育局鼓勵學校以多元化評估方式，但呈分試最終都會是筆試，問及當局有何措施確保學校不會只以筆試作評估；工聯會吳秋北提到學科內容豐富，關注如何在不增加對學生壓力的同時，讓學生有效學習。

蔡若蓮說，兩個新科透過多渠道去提高學生學習效能，例如鼓勵學校以考察、實驗等方式達致學習目標，強調課程着重培養學生的好奇心及想像力，讓學生連繫生活經驗，期望他們學習時感到更輕鬆。她重申，不鼓勵學校只以紙筆作評核，而是應加入課堂觀察、小組活動等，讓學生展示他們的學習成果。蔡若蓮亦表示，已在可行的情况下將「平時分」在呈分試的比重增加20%，讓學生可更投入及享受日常學習。

教育界議員朱國強稱家長十分關心呈分試詳情，又提到常識科有最多兩成的「平時分」，認為要提高科學科「平時分」比例，同時關注人文科為何不設平時分。蔡若蓮回應說，理解家長關心呈分試，但指出呈分試是反映學生表現，學科發展不應受其左右，又說會考慮科學分平時分的比重應佔多少，惟人文科與科學科性質不一樣，評估模式不必一模一樣。

至於家長教育方面，蔡若蓮又說，學科是強調體驗及探究，家長應放手讓學生自行動手動腦，「呢啲都唔係可以操練返嚟」，強調家長不應代辦功課，稱當局會與家長保持緊密溝通，不斷向家長強調不應「催谷」，冀各方共同做好家長教育。

狄志遠引業界稱憂學生忽略國際視野　蔡若蓮指過慮

新思維狄志遠認為，人文科較着重國民教育，在認識世界方面着墨不多，引述有業界意見擔憂會讓學生忽略國際視野。蔡若蓮回應說，人文科課程涵蓋6大範疇，涉及個人、社會、國家及世界，當中一個範疇為「世界與我」，內容會教授「人類命運共同體」、世界共同發展的視野，形容相關擔憂是過慮。

另外，對於教育局正檢視將體育科加入呈分試，蔡若蓮透露，相關小組委員會工作差不多進入最後階段，正整理不同持分者意見，現時未有最後定案，若有會盡快公布。  

相關字詞﹕編輯推介 人文科 科學科 教育局 蔡若蓮 立法會

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