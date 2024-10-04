本港與內地海關聯手打擊走私食品　中英街文錦渡截凍肉大閘蟹值約20萬元 (13:17)

海關有組織罪案調查科調查主任黃穎炘表示，海關在8月8日、9日及19日採取行動，拘捕3人（38至59歲），3人當時推著發泡膠箱，由沙頭角中英街入境，膠箱內藏有無進口許可證及衛生證明書的凍肉。由於涉案凍肉量多，海關估計並非自用，會分發至其他地方，3人屬「帶貨」角色，凍肉已交食環署跟進，3人亦已被食環署檢控。

海關有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄表示，經一步調查後，鎖定3輛有關連的目標貨車，海關在9月3日、23日及26日在文錦渡口岸截查三輛報稱載有蔬菜的目標貨車，車上載有大量未列艙單貨物，包括凍肉、雞蛋及大閘蟹，相關食物沒有報關、沒有衛生證明書及進口許可證，3名司機（53至60歲）被捕，現保釋候查。周指，三案手法相似，包括在口岸繁忙時間入境、利用有申報蔬菜作掩飾。周稱，貨車沒有冷凍設備，走私食物沒有儲存在合適溫度，凍肉被檢獲時已滲出血水，加上來歷不明肉類沒有進行檢測，一旦流入市面，或會造成食安風險，有關食物在完成司法程序後將被銷毁。他稱，估計目前尚未屆食用大閘蟹高峰期，會持續監察。

食物環境衞生署高級衞生督察謝家明表示，野味、肉類、家禽及雞蛋等高風險進口食物均受相關條例規管，食安中心提醒業界，切勿進口及售賣來歷不明食物，消費者應光顧有良好信譽的持牌商戶。