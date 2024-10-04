明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本港與內地海關聯手打擊走私食品　中英街文錦渡截凍肉大閘蟹值約20萬元 (13:17)

香港海關聯同內地海關於8月至9月展開第二輪代號「破冰者」打擊走私食品執法行動，在沙頭角中英街及文錦渡口岸破獲6宗客運及貨車走私案，共拘捕6名港人，相信屬同一走私集團。行動中檢獲約260公斤凍肉、170公斤大閘蟹及600隻雞蛋，市值共約20萬元，其中大閘蟹檢獲量是海關今年同類案件最多，估計不法份子為逃避海關及食環署規管而走私。

海關有組織罪案調查科調查主任黃穎炘表示，海關在8月8日、9日及19日採取行動，拘捕3人（38至59歲），3人當時推著發泡膠箱，由沙頭角中英街入境，膠箱內藏有無進口許可證及衛生證明書的凍肉。由於涉案凍肉量多，海關估計並非自用，會分發至其他地方，3人屬「帶貨」角色，凍肉已交食環署跟進，3人亦已被食環署檢控。

海關有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄表示，經一步調查後，鎖定3輛有關連的目標貨車，海關在9月3日、23日及26日在文錦渡口岸截查三輛報稱載有蔬菜的目標貨車，車上載有大量未列艙單貨物，包括凍肉、雞蛋及大閘蟹，相關食物沒有報關、沒有衛生證明書及進口許可證，3名司機（53至60歲）被捕，現保釋候查。周指，三案手法相似，包括在口岸繁忙時間入境、利用有申報蔬菜作掩飾。周稱，貨車沒有冷凍設備，走私食物沒有儲存在合適溫度，凍肉被檢獲時已滲出血水，加上來歷不明肉類沒有進行檢測，一旦流入市面，或會造成食安風險，有關食物在完成司法程序後將被銷毁。他稱，估計目前尚未屆食用大閘蟹高峰期，會持續監察。

食物環境衞生署高級衞生督察謝家明表示，野味、肉類、家禽及雞蛋等高風險進口食物均受相關條例規管，食安中心提醒業界，切勿進口及售賣來歷不明食物，消費者應光顧有良好信譽的持牌商戶。

相關字詞﹕海關 編輯推介

上 / 下一篇新聞