出席未來科學大獎展覽介紹無創產檢　盧煜明未回應涉中大提問 (11:35)

身兼候任中大校長的盧煜明今出席活動時，被問到如何確保學術自由不受影響，以及中大「創新生物醫學中心」發展計劃，包括會否擔心如港大般因居民等反對而推遲項目，以及發展遲緩是否涉資金問題時，他均拒回應。

對於「無創性胎兒染色體異常檢測」獲「未來科學大獎」，盧煜明指獎項被賦為「中國諾貝爾獎」，對於獲獎感到榮幸。他介紹指，該檢測透過抽取孕婦的血液，便可得知胎兒的染色體有否異常，有別以往羊膜穿刺術等入侵性檢測，近年技術擴展應用至癌症檢測。

今次展覽亦介紹2019年物質科學獎獲獎者陸錦標，他從實驗中發現第三種中微子振盪模式，促進超出標準模型的新物理研究，有望解釋宇宙中物質與反物質不對稱的現狀。

至於2021年生命科學獎獲獎者袁國勇和裴偉士的展覽部分，則概述如何發現導致2003年嚴車急性呼吸系統綜合症的冠狀病毒，以及病毒由動物到人類的傳播鏈。另外，2022年數學與計算機科學獎獲獎者莫毅明創立的極小有理切線簇（VMRT）理論，以解決代數幾何領域的一系列猜想。

未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會設立於2016年，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家。