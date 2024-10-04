醫美集團「perFACE」擬接手「舒適堡」部分業務已聘200舊員工　暫營運灣仔旺角分店 (11:27)

根據perFACE網頁，該公司2018年10月在交易所以「亮晴控股有限公司」上市，亮晴今日發公告指，與「舒適堡」實益擁有人陸毅強訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，將「探索各種機會以繼續營運過往由陸先生營運的部分美容中心」。備忘錄的獨家討論期為簽署當日起計為期不超過60天。

「perFACE」發新聞稿稱，有意接管「舒適堡」部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，並計劃讓客戶於「perFACE」旗下11間醫美中心使用服務，而「舒適堡」健身業務將由集團創辦人及行政總裁符芷晴女士成立的新公司接管，計劃首先開業的將為灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心。11間「perFACE」醫美中心及兩間「perFIT」健身中心將繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務。

「perFACE」又指，集團計劃與其他分店的業主磋商，稱由於目前市况，期望能在業主配合下於原址繼續營運，以盡量減低對客戶之影響，同時物色更多適合開設新店的地點。「perFACE」稱正與受「舒適堡」結業影響的700多名員工面試，現階段已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨市況好轉及根據經營情况，逐步聘請其他舒適堡員工。

本報昨日前往灣仔京城大廈分店時，亦見原本放置「Healthy」的招牌，已換上「perFit」的招牌，惟昨晚翻查perFACE的網頁，卻不見任何與「perFit」有關的資料。

根據公司註冊處的資料，亮晴控股現時有五位董事，兩人為執行董事，包括創辦人兼行政總裁符芷晴及其丈夫、集團主席葉振國。另外三人為非執董。