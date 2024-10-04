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謝邱安儀：零售業銷售市道淡旺季分別變小　冀設法增內地客到港消費 (11:28)

8月零售銷售較去年同月跌一成。香港零售管理協會主席謝邱安儀今（4日）在港台《千禧年代》表示，關注零售銷售市場失去「季節性上落」，其中消費類零售跌勢更大，並指提高內地旅客購物免稅額等措施對業界幫助大，但提振零售業關鍵仍在增加來港消費人數，重申指黃金周市道仍較平淡。

謝邱安儀表示，零售業市道似乎已失去「季節性上落」，淡旺季分別減小，「浮游在290幾億到300億上下少少」，她指傳統而言市道會在6月淡季過後，於7至8月反彈，而今年7至8月的銷售額較6月的298億更低。

至於零售銷售數據當中各個類別升跌幅，例如汽車零件、珠寶等見跌，化妝品及藥物見升，煙酒零售見升近兩成半等，謝邱安儀解釋稱，煙酒品零售見升主因是加稅令銷售額的數字增大，並強調現在呈升勢的類別或主要靠大力推廣宣傳「撐住個營業額」，並且僅屬單位數升幅。此外，她認為，民生、日常生活類的零售可能跌幅較小，而涉遊客消費的部分就跌幅較大。

她重申黃金周市道平淡，「好像是一個一般周末的人流」，雖然提升內地旅客購物免稅額等措施對業界幫助較大，但最重要仍是讓更多人來香港消費。她續指，本港融入灣區發展是大趨勢，業界需要接受更多港人北上現狀，本港同時應爭取大灣區市民多來港消費，若一個旅客一次消費12000元，「來10次其實已經變成12萬，仲好過海南」，強調遊客來港的頻密程度亦都重要。

相關字詞﹕編輯推介 零售業 謝邱安儀

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