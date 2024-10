英國日前舉行法律年度開啟典禮,其中,英格蘭和威爾斯大律師公會主席Sam Townend在典禮前一晚的歡迎晚宴致辭上提及香港,他形容香港法治逐步遭強權統治和行政機關任意及不受制約的權力取代(replaced by rule by diktat of the executive, arbitrary and unlimited executive power),令昔日對香港的尊重和權威逐漸流失。律政司發言人回覆查詢時說,必須嚴正指出「有關的個人言論與事實完全不符」,並強調政府及行政機關一如既往將繼續嚴格依法及按法治原則辦事。