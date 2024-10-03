男學生涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成上訴失敗　官指被告辯解天方夜譚 (18:37)

申請人陳卓賢原審時供稱他到場是因修讀「從新聞攝影看世界政治」課程，需以政治新聞照片為題材撰寫評論文章。他指當日因催淚煙入眼不適而戴上面罩，並有一陌生男子替他沖洗眼睛，以及遞上一袋物資。他隨後繼續拍照，直至看見警方才下意識逃跑，惟身上相機連袋不翼而飛。

申請人認為原審法官不應拒絕接納他是純粹為課而到場，且功課眾多，他不記得是哪一課堂的要求人之常情；法官又錯誤以他不拍下協助他的男子的容貌來質疑其可信性。律政司一方則指法官已詳細分析申請人的辯解，所有環境證據的疊加效果所產生的推論是壓倒性的。

判辭指，若申請人只是拍幾張照片，他無理由在兵荒馬亂的情况下仍不離開，並由晚上8時逗留至近11時半；丟掉相機的說法也天馬行空，只是為了解釋他為何不能出示有關照片。至於葉官質疑申請人不拍攝替他洗眼的男子，只是拒絕其整體證供的其中之一。綜觀以上理由，上訴庭駁回申請。