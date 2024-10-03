港大將修訂薄扶林國際創新中心發展計劃　規劃署擬將用地轉為「未決定用途」 (18:39)

計劃為期兩個月的公眾諮詢於今年5月完結，城規會收到逾3500份申述，有環團及附近居民反對計劃，憂慮交通流量、破壞自然景觀等問題。港大今表示，將繼續致力發展「國際創新中心」，同時也會保持薄扶林的宜居環境，項目團隊將透過不同途徑加強與社區的溝通，以改善有關發展計劃及適時提供項目最新資訊。

發展局表示，城規會於今年3月同意將薄扶林一幅約4公頃、主要為「綠化地帶」的土地，改劃為「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，基於港大今發表的最新決定，規劃署擬建議將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃，以及諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府同意的修訂方案，向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數；城規會於11月聽取申述者的意見和政府的回應後，考慮是否接納把用地暫時轉作「未決定用途」地帶。