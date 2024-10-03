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港大將修訂薄扶林國際創新中心發展計劃　規劃署擬將用地轉為「未決定用途」 (18:39)

香港大學正計劃於薄扶林興建「國際創新中心」，校方今（3日）表示，在謹慎考慮諮詢過程中收集到的公眾意見後，決定策略地修訂發展計劃，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等，以盡量回應持分者的意見。發展局表示，政府歡迎並同意港大先行檢視擬議發展，會繼續為計劃提供適當支援，規劃署擬向城規會建議將用地由原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」地帶。

計劃為期兩個月的公眾諮詢於今年5月完結，城規會收到逾3500份申述，有環團及附近居民反對計劃，憂慮交通流量、破壞自然景觀等問題。港大今表示，將繼續致力發展「國際創新中心」，同時也會保持薄扶林的宜居環境，項目團隊將透過不同途徑加強與社區的溝通，以改善有關發展計劃及適時提供項目最新資訊。

發展局表示，城規會於今年3月同意將薄扶林一幅約4公頃、主要為「綠化地帶」的土地，改劃為「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，基於港大今發表的最新決定，規劃署擬建議將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃，以及諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府同意的修訂方案，向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數；城規會於11月聽取申述者的意見和政府的回應後，考慮是否接納把用地暫時轉作「未決定用途」地帶。

相關字詞﹕編輯推介 香港大學 國際創新中心 薄扶林 發展局 城規會

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