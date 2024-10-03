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「茅山道士」中醫師涉殺智障女　法醫判斷事主傷勢兩日內造成　多種原因致死 (17:59)

自稱「茅山道士」的中醫師涉2019年借口驅邪侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，中醫師和事主母親否認謀殺等罪，今（3日）在高院續審。控方傳召法醫作供指，事主當年9月2日下午屍僵開始消失，推斷她同日凌晨一時半死亡，而她身上的傷勢在一至兩日內造成，與中醫師在錄影會面稱曾經推事主頭部撞牆的說法脗合。法醫又指，頭部受傷的事主攝取過多酒精及染有肺炎，她不省人事並無法活動，以上種種因素加上呼吸受阻致死。

被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），被告兼事主母親吳馬如賡則被控教唆張非禮事主。

法醫傅家聰在庭上翻閱事主傷勢照片，照片可見事主面部遍佈黑紅瘀傷。傅確認事主的臉額手腳均有瘀傷擦傷，臉頸有疑似口水或眼淚的分泌痕跡，甚至帶血，他同意事主被鈍物導致大範圍挫傷，但難以準確說明如何致傷。他稱事主有多處明顯傷口，不是由簡單或隨意接觸造成，而是受到撞擊，並相信事主從沒求醫治理。

傅家聰指，事主頭部受傷及腦膜出血，她可能在不清醒時吞下東西誤入氣道，引起肺部細菌感染，加上血液的酒精含量相當高，出現肺炎，而肺炎和酒精中毒有礙呼吸。傅估計，事主較早時攝取酒精濃度更高，經過數小時至一天引發肺炎。傅稱，張子材在警誡會面透露事主曾頭部撼牆，可解釋其傷勢，但張沒提到事主四肢被打。

至於警方從張子材手機內檢取的相片，傅家聰指隱約見到事主臉上傷口，與解剖時發現她眼部周圍有傷一致。另外有證供指事主身亡時穿著尿片，法官關注事主腎臟是否有問題，傅稱沒發現相關情况。傅明天（4日）將接受辯方盤問。

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