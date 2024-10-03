海洋公園：「安安」好動、「可可」敏感　料12月中與公眾見面 (16:33)

助理館長鄧巧賢表示，安安和可可現每天定時進食四餐，廣東竹子相對四川竹子的進食比例，已由三至四成上升到六至七成。她並指，未來將作更多護理工作，如量血壓、抽血及CT掃描，而由於成年大熊貓體型和力量龐大，工作中採用「防護式接觸」，在有分隔措施的情況下與大熊貓互動。

前往四川的助理館長梁家綸則表示，在聲音適應訓練中，護理員將以廣東話為主，惟暫沿用原語言喚名，以普通話叫安安，及四川話叫可可，音似「call call」。大熊貓命名比賽已開始，對此梁家綸補充，未來訓練時會先同時使用原名及新名，當它們聽到新名字會靠近時就獎勵食物，料藉此可慢慢適應。他又指，安安好動喜探索、較「為食」，可可則較敏感，需較多時間適應新環境。

目前兩隻熊貓主要在後勤房間中隔離，有記者問及，後勤房間較小，且未來「奇珍館」無室外空間，會否增加適應難度，海洋公園動物及保育主管祝效忠回應稱，在適應期，動物睡覺、吃飯不需要大，惟需一個「感覺安全」的空間；而未來生活的「奇珍館」為養熊貓而建，料符合標準。他並強調，各地地理環境不同，本港天氣較四川更熱，因此熊貓館目前均是室內館，以維持最適合熊貓生活的18至24度。此外，祝亦表示，料安安、可可將於12月中與公眾見面。