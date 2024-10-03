黎智英告《大公報》誹謗案申設陪審團　官月內決定 (14:58)

原告為黎智英，兩名被告為大公報（香港）有限公司和總編輯賈西平。賈西平目前不再任總編輯，庭上透露黎一方將會對賈中止提控。

黎智英一方陳辭引用《高等法院條例》，指凡在訴訟的任何一方申請時，原訟庭信納所爭論的是就永久或短暫形式誹謗申索等，訴訟須在有陪審團下審訊，除非法院認為審訊需長時間研究文件等而不便有陪審團，因此法定推定（statutory presumption）傾向陪審團審訊。

黎一方指出打算向陪審團呈上新聞文章不多，而大公報有意呈遞的都是新聞和帖文等，不涉技術性資料，毋需長時間審閱，正如何君堯控告郭榮鏗等3人的誹謗案，案件文件容易明白，陪審團能夠應付。另外，黎智英是著名人物、受國際關注，大公報也有眾多讀者，本案涉及重大公眾利益。黎一方爭議文章是否惡意中傷，不是負責任的新聞報道。

大公報一方反對稱，法官審理案件的話可以釐清原告和被告論點，以及在新聞範疇判斷是否屬於惡意中傷，避免陪審員遇到不解要自己搔頭思考。而且審期日子長，雙方有機會就判決上訴，冀法官頒下裁決理由解釋觀點。