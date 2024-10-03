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721白衣人案結案陳辭　辯方爭議案中疑犯非被告 (14:57)

2019年7．21元朗襲擊，被指是白衣人的男商人涉向黑衣人擲地盤燈及木條，他否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪，案件今（3日）於西九龍法院（暫代區院）作結案陳辭。控方指白衣人持籐條等武器是打算傷人，被告參與其中便構成串謀；辯方爭議案中疑犯不是被告。法官聽罷雙方陳辭後，將案件押後至11月26日裁決。 

被告為鄧嘉民(45歲)續准保釋等候裁決。控方先行陳辭，指案發時一群白衣人於元朗英龍圍外手持籐條及木條等武器，他們明顯打算傷人，有現場片段攝錄到被告身處白衣人的群體中。即使沒有直接證據指有人受傷或白衣人之間有口頭協議去傷人，但已可推論白衣人有打算傷人的協議。

控方亦處理呈堂現場搜獲的多條籐條，暫委法官陳慧敏檢視該些籐條後，指籐條長約29吋，不易彎曲及拆斷，然後陳官右手拿籐條輕輕打向她的左臂，並指就算用籐條輕力地打也會使人感到痛楚。辯方不爭議當晚英龍圍外發生暴動，但是爭議對被告的身份辨認。

辯方亦指，被告與白衣人沒有達成串謀協議。陳官表示，白衣人上街不會是巧合發生，似是早有計劃，並指木條及籐條是武器，雖然過往籐條會被視為父母懲罰子女的工具，但現在這種情况罕有。辯方指，木條可用作自衛及在地盤和公園等地方隨手可得。

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