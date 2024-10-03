「Lunch哥」違限聚令上訴被駁回　官指4人相距不足1.5米成關鍵 (13:06)

上訴人李國永（現21歲）被控於2020年8月8日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界參與受禁群組聚集。他經審訊後被判15個月感化令，其間須接受心理及精神科治療，他已完成感化令，但正就另一宗藐視法庭案服刑。據控方案情，警方到場後看到被告與另外3人站在同一處聊天，話題有關以警察作為職業和政府處理事情的情况，眾人之間相距不足1.5米。警方隨後向他們發出告票，其間拍攝現場片段。

上訴方指警員拍攝的片段與案發時間不吻合，裁判官錯誤裁定片段時間準確。上訴方續指，4人實際上呈弧度地站立，説他們參與受禁群組聚集存在固有不可能性，警員雖聽見對話中有男聲和女聲，但4人案發時戴著口罩，難以辨別誰說話。此外，作供警員在主問較後階段才提到上訴人曾呼叫口號。

答辯方指，警員的確看到4人交談，即使案發於攝錄片段以外時間發生，法庭只需證明告票曾發出，當中的時間差異不具關鍵性，亦不會影響檢控基礎。暫委法官姚勳智指，裁判官接納片段時間準確有值得商榷之處，惟片段並非與現場不符，只是顯示之後的情況，同意此不具關鍵性，且證人作供非記憶力測試。姚官考慮後，駁回上訴人申請。