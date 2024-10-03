民建聯促再下調股票印花稅刺激交投　放寬上市門檻及減合規成本 (13:47)

民建聯建議政府進一步推動措施改善本港上市集資吸引力及市場流通性，倡政府再下調股票印花稅，並讓港投公司認購符合投資範圍的新股。民建聯認為，即使股票印花稅再下調，仍較本港競爭對手高，但再下調有助增加投資者信心，期望有關建議可在特首本月發表的《施政報告》落實。
本港在2021年一度將股票印花稅率由0.1%增至0.13%，去年則回復至0.1%。民建聯議員黃俊碩指，本港股票印花稅水平目前仍比其他競爭對手高，而內地已進一步調低印花稅到僅收交易其中一方0.05%，另有股票市場甚至已免印花稅，即使只向交易其中一方收取單邊0.1%印花稅，稅率水平仍較競爭對手仍高，但此舉可視作「釋出善意」，讓投資者感受本港繼續鞏固國際金融中心的決心。
另一名民建聯議員陳仲尼又建議，由香港特區政府全資擁有的「香港投資管理有限公司」可在符合投資準則的前提下，將新股上市認購納入投資範疇中，作為「基礎投資者（cornerstone investor）」，認為有助提振本港對新股市場的信心。
民建聯同時提出數項建議，包括放寬上市門檻、增設上市溝通時限、檢討市場監管機制等建議，期望提升資本市場競爭力。其中申請在港上市的條件中，民建聯認為相關公司只需符合市值超過5億元、過去三年累計盈利不低於8000萬港元和最近一年盈利逾3500萬港元其中一項即可。同時又指目前本港企業上市平均需8個月，比紐約、倫敦長，建議訂立「審批回覆雙向指標」，要求港交所上市委員會、證監會等審批方需在22個營業日或一個月內回覆審批。該黨另建議可讓企業正式踏入新股上市程序前，與潛在投資者非正式溝通，減少不明朗因素；亦應檢討現行「雙重存檔機制」，避免上市企業資料同時向港交所和證監會提交資料，以減少合規成本。
近日香港市場受內地提振經濟「組合拳」影響有所回暖，黃俊碩認為「打鐵還需自身硬」，即使有中央「組合拳」，但本港「自己都要動」，冀從長遠角度提升本港股票市場地位。陳仲尼則預期，受惠於中央的政策，本港市場流動性問題得到改善，料第四季申請上市的企業會大大增加。