民建聯促再下調股票印花稅刺激交投　放寬上市門檻及減合規成本 (13:47)

本港在2021年一度將股票印花稅率由0.1%增至0.13%，去年則回復至0.1%。民建聯議員黃俊碩指，本港股票印花稅水平目前仍比其他競爭對手高，而內地已進一步調低印花稅到僅收交易其中一方0.05%，另有股票市場甚至已免印花稅，即使只向交易其中一方收取單邊0.1%印花稅，稅率水平仍較競爭對手仍高，但此舉可視作「釋出善意」，讓投資者感受本港繼續鞏固國際金融中心的決心。

另一名民建聯議員陳仲尼又建議，由香港特區政府全資擁有的「香港投資管理有限公司」可在符合投資準則的前提下，將新股上市認購納入投資範疇中，作為「基礎投資者（cornerstone investor）」，認為有助提振本港對新股市場的信心。

民建聯同時提出數項建議，包括放寬上市門檻、增設上市溝通時限、檢討市場監管機制等建議，期望提升資本市場競爭力。其中申請在港上市的條件中，民建聯認為相關公司只需符合市值超過5億元、過去三年累計盈利不低於8000萬港元和最近一年盈利逾3500萬港元其中一項即可。同時又指目前本港企業上市平均需8個月，比紐約、倫敦長，建議訂立「審批回覆雙向指標」，要求港交所上市委員會、證監會等審批方需在22個營業日或一個月內回覆審批。該黨另建議可讓企業正式踏入新股上市程序前，與潛在投資者非正式溝通，減少不明朗因素；亦應檢討現行「雙重存檔機制」，避免上市企業資料同時向港交所和證監會提交資料，以減少合規成本。

近日香港市場受內地提振經濟「組合拳」影響有所回暖，黃俊碩認為「打鐵還需自身硬」，即使有中央「組合拳」，但本港「自己都要動」，冀從長遠角度提升本港股票市場地位。陳仲尼則預期，受惠於中央的政策，本港市場流動性問題得到改善，料第四季申請上市的企業會大大增加。