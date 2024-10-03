香港故宮偕周大福推黃金工藝教育項目　涉講座工作訪考察團 (13:17)

項目啟動儀式今日（3日）舉行。5年項目旨在向年輕一代推廣中國黃金工藝文化，並提升他們對黃金藝術的鑑賞能力，將以黃金工藝、金器設計、文化交流等為主題舉辦不同活動，如聚焦中國黃金工藝發展歷程的大師班講座；讓參加者到訪位於順德、深圳等黃金產業園區，和黃金工藝大師交流的內地考察團；亦會設計不同學習資源，介紹黃金工藝的特色及鑑賞技巧。

香港故宮文化傅物館學習及參與部主任馬興闓透露，首個工作坊目標對象為年紀較小的學生，最快年底開始接受報名。至於項目其他詳情，則會在明年初公布。

另外，周大福由10月5日起31日期間，將於位於中環的全新概念店展出黃金珍品，展品曾於內地展出，今次首度來港，包括於2012年生產、由128個組件裝嵌而成的「足金群仙祝壽圖龍船」，金船長近1米、高53厘米，曾於2017年獲得「百花杯」中國工藝美術精品獎金獎；另一展品為1970年代生產的「光沙花絲石獅擺件」，兩隻獅子一公一母、以花絲工藝製成，分別織有「福」和「壽」字紋。