公屋住戶新一輪申報展開　上兩輪申報後收回逾3300單位 (10:47)

房屋署長羅淑佩今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，60歲以上的全長者戶一向不用申報資產，當局明白退休長者或擁有住宅物業，並將物業租金作為收入，故今次只要求全長者戶申報是否持續於公屋單位居住、及是否有將公屋單位丟空、分租、轉讓或從事非住宅用途等。對於有長者會到安老院舍或大灣區安老，羅淑佩稱，長者經過適應期後需交回公屋，但若他們最終決定不居住於院舍，可向房署申請，署方會再為他們安排公屋單位。

她亦提到，房署安排特遣隊巡查公屋停車場，已揭發4宗住戶車輛違反資產限額的個案，又提到停車場內泊有名牌車未必等於住戶違規，舉例指有可能是住戶本身是司機、車輛屬於僱主，或車輛已經多次轉手。

第二輪申報已收回逾2100個公屋單位

政府今年4月開展第二輪公屋戶申報，涉及逾25萬個住滿10年的公屋租戶。羅淑佩稱，已收回逾99.9%申報表，惟有45戶仍未交回申報表，署方已於7月31日發出遷出通知書，今輪共有逾2100戶主動交回或被房署收回單位，認為反映措施有成效。

她於港台《千禧年代》中補充，署方仍在與土地註冊處核對第二輪申報表資料，至今已處理約7.4萬份申報表，發現550戶擁有香港住宅物業但無申報，會作跟進；兩輪申報已收回逾3300個單位，相信數字會再上升。對於房委會上周公布「居屋2023」有逾1100宗申請因擁有香港住宅物業紀錄而取消申請資格，羅淑佩說，當中約400宗申請屬綠表、約700宗屬白表，不排除申請人不知道當局收緊申請資格。