「茅山道士」中醫師涉殺智障女　被告曾以烏蠅拍及拖鞋拍事主稱「驅邪」 (19:17)

被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），而被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張子材非禮事主。

吳太在錄影會面稱她先找張子材看中醫，之後跟張學習紫微斗數；吳家和張子材、張曦鐥兩師徒2017年起合租村屋。吳太指事主有聽障，但沒覆診服藥；事主與他們到西貢和沙田時曾經失蹤，之後方知她去了酒樓及泳池。

吳太指出，事主於2019年8月中不肯吃喝，但吳太發現她吃黑豆、飲咖啡酒和茅台酒，以及「攞個水樽自己斟水飲」。吳太察覺到事主臉上有瘀，張子材用烏蠅拍和拖鞋拍打過她，「將唔好嘅嘢拍出嚟」，類似刮痧。吳太目睹張打事主幾次，過程很快。

談及張子材於8月為事主做最大型的儀式，吳太稱事主於廳內坐在圓櫈上，張用繩及石頭圍住她並拿劍誦讀。被問到事主遭以假陽具插入私處，吳太沉默片刻後稱，她聽張的建議與他購買假陽具，期間吳太有猶豫，但張稱有需要。吳太又形容儀式「好核突」，初時想過由女子動手，最終張子材餵事主飲茅台酒及進行儀式，吳太聽到事主叫痛。

吳太稱同年9月1日掛上3號風球，事主臉上添了瘀傷、面色轉差，並伏在書桌休息。翌日凌晨，吳太獲張曦鐥告知同房的事主似乎有異樣，張子材則指事主呼吸微弱，他走去神壇問祖師爺及持劍誦唸，張子材叫吳氏夫婦「等多陣先」，其間有幾下雷聲響起。吳太的丈夫負責召救護車，而張子材扔掉寫了符的黃紙。