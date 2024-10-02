明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「茅山道士」中醫師涉殺智障女　被告曾以烏蠅拍及拖鞋拍事主稱「驅邪」 (19:17)

自稱「茅山道士」的中醫師涉藉詞驅邪侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，中醫師和事主母親否認謀殺等罪，案件今（2日）在高院續審。控方庭上播放事主母親的錄影會面，她稱目睹中醫師拍打事主，形容是「打返啲唔好嘅能量」。事主母親引述中醫師指事主「同陰人性交」，故需破處，令事主「唔會有啲唔好嘅能量」，她承認和中醫師買假陽具，但她「唔敢睇」中醫師用假陽具插入事主私處。

被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），而被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張子材非禮事主。

吳太在錄影會面稱她先找張子材看中醫，之後跟張學習紫微斗數；吳家和張子材、張曦鐥兩師徒2017年起合租村屋。吳太指事主有聽障，但沒覆診服藥；事主與他們到西貢和沙田時曾經失蹤，之後方知她去了酒樓及泳池。

吳太指出，事主於2019年8月中不肯吃喝，但吳太發現她吃黑豆、飲咖啡酒和茅台酒，以及「攞個水樽自己斟水飲」。吳太察覺到事主臉上有瘀，張子材用烏蠅拍和拖鞋拍打過她，「將唔好嘅嘢拍出嚟」，類似刮痧。吳太目睹張打事主幾次，過程很快。

談及張子材於8月為事主做最大型的儀式，吳太稱事主於廳內坐在圓櫈上，張用繩及石頭圍住她並拿劍誦讀。被問到事主遭以假陽具插入私處，吳太沉默片刻後稱，她聽張的建議與他購買假陽具，期間吳太有猶豫，但張稱有需要。吳太又形容儀式「好核突」，初時想過由女子動手，最終張子材餵事主飲茅台酒及進行儀式，吳太聽到事主叫痛。

吳太稱同年9月1日掛上3號風球，事主臉上添了瘀傷、面色轉差，並伏在書桌休息。翌日凌晨，吳太獲張曦鐥告知同房的事主似乎有異樣，張子材則指事主呼吸微弱，他走去神壇問祖師爺及持劍誦唸，張子材叫吳氏夫婦「等多陣先」，其間有幾下雷聲響起。吳太的丈夫負責召救護車，而張子材扔掉寫了符的黃紙。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞