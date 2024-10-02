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內地漢經「蛇頭」借台灣男身分循香港偷渡澳洲　3男判囚22至34個月 (17:54)

入境處偵破偷渡集團利用假旅遊證件協助內地人偷渡往澳洲案件，早前拘捕3人，今日（10月2日）在區域法院承認一項「串謀以欺騙手段獲航空公司服務」，分別被判囚22、32及34個月。

案中三人包括一名35歲擬偷渡的內地男子、一名借出個人資料的48歲台灣男子，以及一名60歲的加拿大籍偷渡集團骨幹。入境處總入境主任李烱超指，入境處反偷渡情報局在去年11月收到情報，指一名加拿大籍男子涉偷渡活動，經調查發現該男子與另一內地男子預訂機票，在11月6日由香港前往曼谷，2日後飛返香港，加拿大籍男子另預約機票由香港飛往墨爾本，路線迂迴。

入境處派員在11月6日在機場跟蹤及監視，發現兩男互相認識，一同行動，兩人在11月8日返港時保持一段距離，裝作互不認識，加拿大籍男自行辦理往墨爾本航班登機證，在禁區會合另一名涉案台灣男子，並一同進入廁格。入境處人員相信，台灣男子進入廁格後，將自己前往墨爾本的登機證轉交加拿大籍男子，台灣男及後入境本港，加拿大籍男則示意內地男入廁格，相信轉交該非法取得的登機證。兩男「前後腳」離開廁格，內地男出示登機證及看似是台灣當局簽發的旅遊證件，成功抵達前往墨爾本航班的登機閘口，處方見時機成熟上前截查，發現內地男出示旅遊證件為偽造，證件載有其本人照片及涉案台灣居民個人資料，登機證資料亦屬台灣男子，人員另在其行李搜出內地男子的中國身分證、中國護照及往來港澳通行證。處方另在港珠澳大橋管制站成功截獲試圖離港的涉案台灣男子。

李烱超表示，偷渡集團提供「一條龍」式服務，先利用手機通訊軟件招攬台灣居民轉讓個人資料製作假旅遊證件，同時協助「人蛇」申請其偷渡目的地的簽證及登機證，另安排「帶家」協助「人蛇」由常住地出發往製造偽證地區，再前往中轉站交收非法取得的登機證，最後帶同偽證及非法取得的登機證前往偷渡目的地。李烱超指，有關集團運作約半年，每次服務約收取港幣23萬元，涉及款項超過90萬，按此推算，集團過往不止一次協助偷渡，暫時所見偷渡目的地「五花八門」，未見有熱門目的地，案件詳情及賣出個人資料的台灣人報酬仍有待調查，不排除更多人被捕。被問到機場禁區可交收登機證是否屬漏洞，他稱，2023年起旅客經機場出入境人數過千萬，處方一直巡邏及抽查目標航班，並與各地執法機關保持聯繫，打擊有關案件。

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