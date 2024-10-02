海關截200件空運郵件檢值150萬元毒品拘5人 (17:54)

海關機場科郵件清關小組高級督察鄭浩殷表示，8月初透過風險評估揀選一批由加拿大空運抵港的郵件檢查，經X光掃瞄發現有可疑影像，其後作進一步檢查，懷疑郵件內藏毒品，逐一打開發現各藏有一小包白色粉末，每包約重5至15克，經毒品快速測試分別對冰毒及可卡因呈陽性反應。

檢獲的毒品以真空透明膠袋收藏信封內，部分外層髹上灰色，在加拿大不同地點寄出，由於收藏方式相似，相信有販毒集團將毒品分拆成小包，企圖利用郵遞以螞蟻搬家形式偷運來港。海關遂加強對空運郵件檢查，直至上月底共截獲200件可疑郵件，共檢獲1.2公斤冰毒及1.2公斤可卡因。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任周啟光稱，根據郵件資料發現大部分寄到工業及商業大廈的郵箱，郵箱均是由秘書公司管理，經調查自8月起有人以不同身分，在秘書公司開設帳戶，經調查掌握涉案人身分，於過去5日採取行動，分別在紅磡、藍田、屯門、天水圍及北角拘捕5名涉案人。海關相信已瓦解一個販賣集團，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。被捕四男一女，年齡27至59歲，部分為秘書公司帳戶登記人，報稱司機，廚師，無業等，現己獲准保釋候查。