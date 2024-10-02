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汽車公司東主涉詐騙銀行貸款為離職員工供強積金　誇大部分員工薪金三倍 (16:59)

一名汽車公司東主涉虛報僱員薪酬，詐騙銀行批出「百分百擔保特惠貸款」逾380萬元，被控欺詐罪，今（2日）於區域法院受審。控方開案陳辭指，被告申請貸款時提交強積金供款資料，聲稱向僱員供強積金，惟其中8名員工已離職；另有員工實際月薪為2至3萬元，被告公司疑將員工薪金誇大3倍。

控方開案陳辭指，被告馮錦輝（44歲）為龍運汽車大中華有限公司董事兼股東。政府於2020年至2021年度財政預算案，宣布在「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」，以紓緩受新冠疫情影響之企業現金流問題。被告2020年8月以龍運汽車擔保人的身份，向渣打銀行提交貸款申請表，附上兩份結算書，渣打審核後批出380.6萬元貸款。

控方指，被告提交宏利人壽保險（國際）有限公司的強積金付款結算書，顯示龍運汽車2020年7月間為10名僱員強制金供款，包括月薪9.1萬元的員工李樂恒，並附上強積金供款支票。被告聲稱龍運汽車有10名全職員工，確認提交資料屬實。

根據宏利記錄，其中8名龍運汽車員工已經離職，宏利其後終止強積金供款帳戶。廉署調查發現，被告提交的強積金供款支票，並無存入到宏利；龍運汽車申請貸款前兩日準備僱員強積金表格，獲批貸款後報稱員工已離職，故獲退回供款。

控方表示，龍運汽車實際上未承擔強積金成本，卻在貸款申請利用虛假供款紀錄，以提高貸款額度，涉嫌製造虛假薪金紀錄。此外，李樂恒供稱曾在龍運汽車擔任汽車散工，月薪約2至3萬元，不清楚為何資料顯示其月薪9.1萬元。被告在警誡下供稱，曾將強積金戶口密碼交予別人，自己沒有處理強積金事宜。

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