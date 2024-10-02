兩男夥16歲女策劃「仙人跳」勒索兩嫖客逾16萬元　認罪候判 (15:54)

3名被告為陳映彤、莊浩軒及黃棋盛。其中陳映彤承認兩項串謀勒索罪；莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊罪各一項；黃棋盛承認3項洗黑錢罪。

案情指，2022年12月6日，事主X跟一名人士，協議以6000元獲取性服務，同晚X在尖沙咀君怡酒店跟當時16歲的首被告陳映彤性交。

兩人性交期間，兩名男子突然進入房間，向X罵道「搞我個妹」等，又毆打X的手臂及背部。兩男其後拿走X銀包內的8200元，以及利用X的個人資料在網上借款1萬元，惟該兩名男子仍認為所獲金額不夠，著X自行想辦法。X遂致電母親，聲稱需要港幣5萬元結清信用卡債務。X獲得5萬元後，兩名男子將有關款項轉賬至男子C的賬戶，繼而離開現場。X在事件中損失約7萬元。

同年12月13日，另一事主Y與人協議以3000元換取性服務，同晚Y跟被告陳映彤在尖沙咀瑞生嘉威酒店性交。至晚上10時，陳向Y表示，她的哥哥會來接她離開，Y遂先行離去。

正當Y步出房間，包括被告莊浩軒在內的4名男子即把Y推回房間，又將他按在地上及揮拳施襲兩分鐘。在場男子其後拿走Y的2500元現金及他的提款卡，並要求他支付15萬元「搞掂件事」。當時Y表示自己只得4萬元，在場男子遂著他向人借錢，最終Y向友人借取7萬元。

事發後，Y另發現他的銀行帳戶被人設定一項「常行指示」，即每星期轉帳3萬元至被告黃棋盛的銀行帳戶，並且已轉帳一次。當時銀行接獲通知後，已把該筆款項還予Y。Y在事件中合共損失92500元。3名被告最終在2022年12月底至去年2月被捕。