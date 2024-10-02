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六旬漢發帖提「點樣殺死林鄭」煽惑罪成　官不信純粹說笑 (14:31)

男子2020年在facebook發帖稱「真係認真諗下，點樣殺死林鄭」，被控一項「煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害」罪，今（2日）於區域法院裁定罪成，須還押候判。法官指被告發帖時，香港正經歷最嚴峻及動盪的暴行洗禮，裁定被告煽惑傷害時任特首，真心想特首遭遇不幸。法官不認為被告為搞笑發帖，因本港發生中大和理大暴動，「任何激進行為已經不能視為天馬行空，絕無可能」。

被告潘德恕（現64歲）2020年2月4日在fb發帖，他和18名朋友作共43則回覆，包括「收買波叔」和「x婆」等。被告自辯時否認煽惑傷害時任特首林鄭月娥，發帖只是無厘頭搞笑，他回覆「收買波叔」亦是搞笑，因為無可能。

法官陳廣池裁決指，法庭不應抽離案發時的社會氛圍、政治熾烈情况審視案情；被告曾於2016年參加選委會文化界別選舉，不是目不識丁的人，顯然知道2019年以來的示威事件。陳官斥被告作供不盡不實，刻意淡化發帖意圖，他一方面稱發帖是開玩笑，另一方面用帖文標題引發討論，將議題繼續發酵。

陳官強調，被告fb帳戶有766名朋友，他從未對朋友明確指出帖文是搞笑、不要當真。此外，被告發帖後補上貶意留言，明顯想「激活」他視作搞笑吹水的行徑，問題是他不需要著墨實際計劃，其煽惑行爲已可以在網上流傳。針對帖文下有人討論用槍彈，陳官稱不排除有人把帖文截圖轉發，將傷害特首的信息傳開，構成乘數效應。

陳官稱在2019年社會動盪下，不認為被告說笑和搞笑，反問誰在2019年想到立會大樓被損毁、理大火光熊熊，而中大會變成戰場。陳官指世上沒有絕對的言論自由，裁定被告真心想林鄭月娥遭遇不幸，他不能實行計劃，不等如沒有煽惑別人行事。案件押後至10月7日求情和判刑。

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