思覺失調漢強姦輕度智障女子判囚5年4個月 (14:14)

被告江華根（現30歲）報稱兼職清潔工人，他自2012年患上思覺失調，事主X（案發23歲）2018年起患上抑鬱症，兩人分別需要定期覆診。臨牀心理學家診斷X的適應能力相等於約12歲兒童，被視為有輕度智障，但X有良好生活技能，她所需支援不多。

法官引述心理學家指，X事後感到恐懼羞愧，她割腕留下傷疤，又拒與異性接觸，出現創傷後遺及抑鬱症狀。法官判刑指，案情沒提及被告明確知悉X的精神能力有問題，但被告與她相處過，他某程度了解X，法官考慮到事主心理創傷，以判監8年為量刑起點。

案情指出，被告和X於2020年在精神復康中心結識後，不時相約見面。於2022年11月3日，X致電被告聊天，被告着X到其位於大窩口邨的住所，X答應。當晚被告表示欲與X性交及叫她脫衣，X因害怕被罵而勉強配合，X一度推被告肩膀以示抗拒，但被告沒有注意。X受驚而應被告要求坐在他身上，被告將陰莖插入X的私處及揑X的胸部。

被告及後稱他不能射精並需觀看色情影片，他一邊用手機看影片，一邊和X性交。X又再推開被告，惟被告無視並繼續，令X感覺痛楚和不適。直至X說她疲倦，被告才停止和表現失落。同晚X向男友透露被告強迫與她性交，翌日X在母親陪同下見社工，事件報警處理。被告在警誡下承認強姦事主，事主曾表示拒絕，他自認看色情影片成癮。