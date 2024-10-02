港大調查指SEN父親易與子女衝突　難受閒言閒語　促加強支援 (12:45)

研究於前年5月至去年9月開展，包括深入訪問31名父親，他們均育有2至12歲特殊需要子女；另一階段則涉及向有特殊需要子女的父親作問卷調查，收集437份有效問卷。結果顯示，當有特殊需要的子女在公眾地方行為異常時，過半數受訪父親會因為旁人奇異目光或負面言語而感羞恥，有受訪父親形容有如「把尊嚴放入雪櫃」，進而避免陪同子女外出，結果終日在家「困獸鬥」。

另有逾七成受訪者對子女感到內疚、虧欠。研究又要求受訪父親為不同照顧時出現的情緒，並以6分為滿分，代表程度最高，其中在內疚一項的平均得分3.7分，管教時「情緒上失誤」感到內疚的平均分3.86分，反映受訪父親普遍對自己管教時出現激烈情緒反應而感到十分內疚，他們進而會透過持續補償以減少內疚，其中有九成半受訪父親會因此放鬆管教及遷就子女，並因此與子女產生更多衝突，形成惡性循環。

研究團隊強調，情况或會令父親減少參與照顧，甚至影響到特殊需要兒童融入社會，建議政府應重新審視《殘疾歧視條例》，推動接納特殊教育兒童的社區教育活動，消除對他們的污名化，減少父親在照顧過程中的羞恥、內疚情緒。

華人社會父親少訴說家事

研究團隊表示，在有特殊需要子女的家庭，尤其是華人社會家庭中，父親作為照顧者的角色往往被忽視，更不易訴說家事、尋求幫助，在照顧中或會經受身心壓力，其子女的成長及發展或會受限。團隊續指，現時針對兒童殘疾人士的照顧者服務以女性或母親為服務對象，服務形式側重小組分享，且服務時間多在平日日間，建議政府考慮資助非政府機構，針對男士或父親照顧者，設立彈性開放時間、混合服務模式的服務，提供「爸爸教養課程」，以玩樂運動為本的親子活動適應他們需要。

研究團隊又認為，社會不夠重視父親照顧者的角色，建議政府推動實施「父職友好政策」，與僱主、政策制訂者及學校等持分者合作，透過彈性工作安排、增設「爸爸親子獎勵金」等，增加父親照顧者與子女相處時間，加深他們在家庭中參與照顧的程度。