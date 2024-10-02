無人機表演連續兩晚告吹　無人機總會稱信號差勉強起飛易生意外 (11:10)

前日另一場無人機表演亦臨場取消，當時到場西九現場觀測無人機表演綵排的楊景賞指，當晚約7點曾兩度演習，至當晚8點05分起發現異常，儀器頻譜不斷閃爍跳動，後來發現是「電離層閃爍」所致，終取消表演。

指深圳「電離層閃爍」程度減弱

連續兩晚分別在西九及維港上空的無人機表演，原定由2099架及600架無人機參與，楊景賞指，因涉及多架無人機，衛星定位接收誤差值只能在5至10厘米範圍內，惟電離層閃爍「準確度可能突然由5厘米跳到1米」，如強行起飛，表演中途圖案有機會散開，亦可能釀成意外。至於昨晚在深圳的無人機表演成功舉行，楊稱與內地有關方面溝通，了解到是因為當地「電離層閃爍」在表演前已減弱，加上當地表演空間較大，亦較少人群聚集，故照常舉行。

梁榮武：近赤道地區電離層波動大

香港氣象學會發言人梁榮武指，早前曾表示亞熱帶地區較少受太陽風暴影響，但再翻查文獻發現，近赤道地區尤其包括香港的東南亞一帶，電離層的波動情况特別大，出現「電離層閃爍」的機率亦較其他地區高，而且所產生不良影響多出現在黃昏後時段。他又稱，「電離層閃爍」受太陽周期影響，周期約為11年，而近一兩年是高峰，故出現「電離層閃爍」的機會亦增加。他表示，監測或預警太陽風暴不屬天文台工作範圍，但有網頁作公眾教育。