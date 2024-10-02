明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

無人機表演連續兩晚告吹　無人機總會稱信號差勉強起飛易生意外 (11:10)

昨晚國慶煙花匯演前舉行的無人機告吹，康文署指受「電離層閃爍」現象影響，令無人機無法接收到良好的衛星定位訊號所致。中國香港無人機總會主席楊景賞在港台節目《千禧年代》表示，因表演涉及多架無人機，要求準確度較一般無人機飛行更高，無人機的衛星信號在電離層閃爍下接觸不良，若強行起飛易生意外，故在安全考慮下取消表演。

前日另一場無人機表演亦臨場取消，當時到場西九現場觀測無人機表演綵排的楊景賞指，當晚約7點曾兩度演習，至當晚8點05分起發現異常，儀器頻譜不斷閃爍跳動，後來發現是「電離層閃爍」所致，終取消表演。

指深圳「電離層閃爍」程度減弱

連續兩晚分別在西九及維港上空的無人機表演，原定由2099架及600架無人機參與，楊景賞指，因涉及多架無人機，衛星定位接收誤差值只能在5至10厘米範圍內，惟電離層閃爍「準確度可能突然由5厘米跳到1米」，如強行起飛，表演中途圖案有機會散開，亦可能釀成意外。至於昨晚在深圳的無人機表演成功舉行，楊稱與內地有關方面溝通，了解到是因為當地「電離層閃爍」在表演前已減弱，加上當地表演空間較大，亦較少人群聚集，故照常舉行。

梁榮武：近赤道地區電離層波動大

香港氣象學會發言人梁榮武指，早前曾表示亞熱帶地區較少受太陽風暴影響，但再翻查文獻發現，近赤道地區尤其包括香港的東南亞一帶，電離層的波動情况特別大，出現「電離層閃爍」的機率亦較其他地區高，而且所產生不良影響多出現在黃昏後時段。他又稱，「電離層閃爍」受太陽周期影響，周期約為11年，而近一兩年是高峰，故出現「電離層閃爍」的機會亦增加。他表示，監測或預警太陽風暴不屬天文台工作範圍，但有網頁作公眾教育。

相關字詞﹕編輯推介 無人機表演 國慶

上 / 下一篇新聞