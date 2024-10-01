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尖沙嘴人流漸多待煙花匯演　西餐廳茶餐廳同稱國慶生意遜去年 (18:56)

本港逾3000間食肆在十一國慶提供優惠。尖沙嘴受訪餐廳負責人皆稱，今年國慶生意較往年同期差，認為與本港市道及北上消費有關。有餐廳盼政府推出更多主題無人機表演，亦有餐廳盼政府改善租金高企情况，支援本地飲食業。本報記者下午在尖沙嘴觀察，當區人流比周末多，中午起已有警員於星光大道及附近馬路駐守，廣東道一帶名店不時有顧客排隊購物。國慶煙花匯演將於今晚9時舉行，尖東海旁沿路早於下午4時已現人潮。直至下午6時許，至少兩架旅遊巴士停泊在附近，星光大道逾百人等候，部分旅客席地而坐，亦有不少人已設置腳架準備拍攝，現場已實施人流管制，警員呼籲市民及旅客不要嘗試闖進封閉範圍，酒店租戶則需出示相關證明方可進入；港鐵尖東站部分出口亦於傍晚起關閉。

位於尖沙嘴帝國中心地下的意大利餐廳Spasso能觀看維港景色。餐廳經理楊女士透露，今年國慶日訂座率約75%，當中約三成為內地遊客，而去年國慶晚上的預約則早已爆滿。她指餐廳主要客源為本地客及外國遊客，料國慶7日長假對餐廳生意刺激不大，又指隨本港近來市道差及市民北上消費，加上外資駐港辦公室北移，外國商務客減少留港，生意自去年通關後已開始減少。

楊女士認為煙花及無人機有助帶動人流，「但無理由日日做」，慨嘆飲食業界正處於艱難時期，面對租金高企、人工高，競爭力不如內地，盼政府協助業界渡過難關，如改善租金高企問題。

22歲的武漢旅客熊小姐及上海旅客肖小姐趁國慶7日長假，一同來港觀光三日，再轉到澳門及珠海，兩人打算人均消費8000元，主要買化妝品。首次來港的肖小姐指，香港景色如港劇般漂亮，不過她不適應香港茶餐廳「搭枱」文化，對與他人同枱吃飯感到尷尬，認為店員態度一般，又笑言不習慣香港街頭有冷氣機滴水。第三次來港的熊小姐指，香港付款方式較以前方便，亦打算日後來港看演唱會，但認為香港除吃喝玩樂就沒有其他特色。

茶餐廳同稱生意遜去年

位於尖沙嘴金馬倫道的龍城冰室分店經理黃女士表示，今年國慶生意稍遜去年，指生意額及人流更比新冠疫情前下跌最少五分之二，又提及即使附近有餐廳提供國慶優惠，亦未見人龍。黃直言煙花對並非位於尖東海旁的食肆作用微，「封路就瀨嘢，靜過平時多多聲」，舉例指去年農曆新年煙花封路措施，導致入夜後幾乎沒有人流。她提及生意自今年暑期起明顯減少，上月創分店開業約9年以來歷史新低，只能勉強應付營運開支。

至於同樣位處金馬倫道的元朗冰室，店員陳小姐亦指今年國慶生意較往年國慶少兩三成，雖有更多內地客，且約佔整體客人八成，惟僅在中午短暫滿座，她同稱生意自今年暑假後直線下跌，料與港人北上消費有關。她稱，餐廳已在在內地社交平台如小紅書、大眾點評宣傳，但內地客只會在假期光顧，無助平日生意，而且內地客及本地客的消費力也不如往日，冀政府再推出類似「多啦A夢」無人機表演的活動。

鄰近星光大道的旅遊巴泊車處停泊了一部「中國移動」的「應急通信車」。職員何先生表示，由於今日舉行國慶煙花，公司由去年尾起與政府有關部門洽商，安排車輛為中移動用戶提供穏定信號，並由今早9時起服務。他稱，這部車屬公司首部應急通信車，並於今日首度亮相。

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