房協獲3規劃設計建築大獎 陳欽勉：建永續共融社區 (15:27)

房協行政總裁陳欽勉表示，房協非常榮幸及感謝規劃建築業界對房協項目的嘉許。房協作為「房屋實驗室」，一直以創新的房屋及社區規劃，滿足市民的住屋需求。三個獲獎項目均重視社區連繫和跨代共融，透過適合不同年齡層的住屋設計及有助互動的公共空間，建立優質的居住環境及和諧社區。房協會繼續以人為本，以房屋項目的作品為居民帶來幸福感，實現「創建宜居．永續共融」的願景，並為社會的可持續發展創造價值。

「優質建築大獎」由本地九大專業團體聯合舉辦，是兩年一哾鐰界盛事，旨在表揚在設計和建造優質建築方面展現出色團隊精神的項目隊伍。今年的主題是「推動創新|持續綠建|構建幸福」，以嘉許能夠體現創新科技應用，綠色與可持續發展理念，且具備高品質水準的項目。

另外，房協「松悦樓」榮獲香港設計大獎 2024「建築-住宅-已建」組別的金獎。該獎由全球知名設計品牌及工作室組成的 BETTER FUTURE主辦，表揚有助建設更美好及可持續發展的創新設計。「松悦樓」是房協首個採用「組裝合成」建築法(MiC)興建的項目，亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋，供房協出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，以騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭。

房協更憑明華大廈重建項目早前於香港測量師學會大獎2024「規劃」組別中獲頒優異獎。該項目採用「一地多用」的混合發展規劃模式分三期重建，並在重建過程中特意原地保留舊有建築元素，加強居民的歸屬感，配以適合各年齡層的完善生活配套，建立「長、中、青、幼」共融的和諧社區。

明華大廈第一期重建項目已於二零二一年落成，提供966個出租單位，當中三分之一的單位具備「可改動設計」。兩幢新的大樓充分考慮採光、通風及美觀因素，搭配紫色及黃色外牆，營造獨特的花園感覺，讓長者容易辨認。