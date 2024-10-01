十一黃金周首兩日約300內地團訪港　旅監局：續助維持秩序 (11:34)

方又表示，已預先與團餐餐廳溝通，每當有新餐廳提供團餐時，旅監局都會到場視察及教導負責人如何維持秩序，樂見有餐廳聘請兼職負責人群控制。她又鼓勵在更多地區提供團餐以疏導人流。另外，當局亦會提醒商戶不可強逼旅客購物。

早前有市民在社交媒體分享指，上月23日在新蒲崗某酒樓外有逾百人排隊等候入座，被批評「阻街」及令馬路擠擁，亦有不少人圍著吸煙，影響民生。方解釋當日僅單一事件，近日到場視察見每日平均只有一團約40人，秩序良好，「做得唔夠理想，都要俾空間佢地進步」。

為免同類事件發生，方指旅監局記錄旅行團行程系統會設警號，若餐廳某時段有五團以上光顧，系統會通知他們預備派人協調視察。她坦言處理旅遊巴停泊較困難，當局會要求前往同一景點的旅遊團相隔15分鐘出發，又指部分路段及時段擠塞情况較嚴重，例如下午4至5點的山頂司徒拔道，過往會聯同警方作分流。