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十一黃金周首兩日約300內地團訪港　旅監局：續助維持秩序 (11:34)

十一黃金周料有900多個內地團訪港，旅監局早前指訪港團數已回復至疫前7成，較去年黃金周團數多五分一。旅監局行政總裁方安妮今早在港台節目《千禧年代》上表示，首兩日有約300個內地團，其餘5日則共有600團，指購物團及深度遊團數分布平均，旅監局會事先與代理商及導遊聯絡，了解各團行程以預先分流，未來一周將維持秩序及人流管制，確保旅行團不影響民生下能有好旅遊體驗。

方又表示，已預先與團餐餐廳溝通，每當有新餐廳提供團餐時，旅監局都會到場視察及教導負責人如何維持秩序，樂見有餐廳聘請兼職負責人群控制。她又鼓勵在更多地區提供團餐以疏導人流。另外，當局亦會提醒商戶不可強逼旅客購物。

早前有市民在社交媒體分享指，上月23日在新蒲崗某酒樓外有逾百人排隊等候入座，被批評「阻街」及令馬路擠擁，亦有不少人圍著吸煙，影響民生。方解釋當日僅單一事件，近日到場視察見每日平均只有一團約40人，秩序良好，「做得唔夠理想，都要俾空間佢地進步」。

為免同類事件發生，方指旅監局記錄旅行團行程系統會設警號，若餐廳某時段有五團以上光顧，系統會通知他們預備派人協調視察。她坦言處理旅遊巴停泊較困難，當局會要求前往同一景點的旅遊團相隔15分鐘出發，又指部分路段及時段擠塞情况較嚴重，例如下午4至5點的山頂司徒拔道，過往會聯同警方作分流。

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